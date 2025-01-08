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  4. «Клуб моей жизни». Топ-талант Барселоны согласовал новый контракт
Испания
08 января 2025, 17:11 |
392
0

«Клуб моей жизни». Топ-талант Барселоны согласовал новый контракт

Ямал оформит новый договор

08 января 2025, 17:11 |
392
0
«Клуб моей жизни». Топ-талант Барселоны согласовал новый контракт
Sky Sports. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что договорился с клубом о новом контракте, о чем скоро объявят официально. Каталонцы торопятся продлить договор юного лидера команды – нынешний завершается в 2026 году.

«Я не знаю, когда это конкретно это случится, но новый контракт я подпишу очень скоро. «Барселона» – клуб моей жизни. Хочу оставаться здесь на максимально длительный срок, хочу выступать в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Скоро подпишу контракт», – сказал Ямал.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче.

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Барселона Ламин Ямал Ла Лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: CNN
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