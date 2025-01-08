«Клуб моей жизни». Топ-талант Барселоны согласовал новый контракт

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что договорился с клубом о новом контракте, о чем скоро объявят официально. Каталонцы торопятся продлить договор юного лидера команды – нынешний завершается в 2026 году.

«Я не знаю, когда это конкретно это случится, но новый контракт я подпишу очень скоро. «Барселона» – клуб моей жизни. Хочу оставаться здесь на максимально длительный срок, хочу выступать в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Скоро подпишу контракт», – сказал Ямал.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче.