Три украинские теннисистки Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут сеяными при жеребьевке Открытого чемпионата Австралии 2025.

Номер посева украинок на АО-2025:

[17] Марта Костюк

Марта Костюк [28] Элина Свитолина

Элина Свитолина [32] Даяна Ястремская

Помимо Элины, Марты и Даяны на кортах Мельбурна также выступят Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.

Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open. В 2024 номер посева получили Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Для Свитолиной это будет уже десятый раз, когда она попадает в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии. Ястремская во второй раз стала сеяной в Мельбурне (впервые – в 2020 году), а Марта Костюк – впервые будет посеяна на австралийском «мейджоре».

Церемония жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 начнется 9 января в 05:30 по Киеву.