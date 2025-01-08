Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open
Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут сеяными на АО-2025
Три украинские теннисистки Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут сеяными при жеребьевке Открытого чемпионата Австралии 2025.
Номер посева украинок на АО-2025:
- [17] Марта Костюк
- [28] Элина Свитолина
- [32] Даяна Ястремская
Помимо Элины, Марты и Даяны на кортах Мельбурна также выступят Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.
Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open. В 2024 номер посева получили Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Для Свитолиной это будет уже десятый раз, когда она попадает в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии. Ястремская во второй раз стала сеяной в Мельбурне (впервые – в 2020 году), а Марта Костюк – впервые будет посеяна на австралийском «мейджоре».
Церемония жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 начнется 9 января в 05:30 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карьера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может очень быстро закончиться благодаря Илье Забарному
Украинец победил британца единогласным решением судей