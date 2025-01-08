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Australian Open
08 января 2025, 22:18 | Обновлено 08 января 2025, 22:43
739
1

Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open

Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут сеяными на АО-2025

08 января 2025, 22:18 | Обновлено 08 января 2025, 22:43
739
1
Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Три украинские теннисистки Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут сеяными при жеребьевке Открытого чемпионата Австралии 2025.

Номер посева украинок на АО-2025:

  • [17] Марта Костюк
  • [28] Элина Свитолина
  • [32] Даяна Ястремская

Помимо Элины, Марты и Даяны на кортах Мельбурна также выступят Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.

Второй год подряд три украинки попали в число сеяных на Australian Open. В 2024 номер посева получили Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Для Свитолиной это будет уже десятый раз, когда она попадает в число сеяных на Открытом чемпионате Австралии. Ястремская во второй раз стала сеяной в Мельбурне (впервые – в 2020 году), а Марта Костюк – впервые будет посеяна на австралийском «мейджоре».

Церемония жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025 начнется 9 января в 05:30 по Киеву.

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Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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chevars
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