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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 12:19 | Обновлено 08 января 2025, 12:27
1091
1

Источник: Динамо отказалось подписывать колумбийского легионера

Николаса Родригеса в Киеве не будет

08 января 2025, 12:19 | Обновлено 08 января 2025, 12:27
1091
1
Источник: Динамо отказалось подписывать колумбийского легионера
Николас Родригес

Киевское «Динамо» не будет подписывать колумбийского вингера «Форталезы» Николаса Родригеса. Об этом пишет портал Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, колумбиец действительно был в работе у селекционной службы киевского клуба, но сейчас он уже не входит в сферу интересов и не является одним из потенциальных новичков.

Сообщается, что руководство «бело-синих» не делало никаких предложений по подписанию Родригеса.

В 73 матчах за «Форталезу» колумбийский вингер Родригес забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,4 млн. евро.

Ранее защитник «Динамо» Александр Караваев откровенно рассказал о главной проблеме на сборах

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
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