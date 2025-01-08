Источник: Динамо отказалось подписывать колумбийского легионера

Киевское «Динамо» не будет подписывать колумбийского вингера «Форталезы» Николаса Родригеса. Об этом пишет портал Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, колумбиец действительно был в работе у селекционной службы киевского клуба, но сейчас он уже не входит в сферу интересов и не является одним из потенциальных новичков.

Сообщается, что руководство «бело-синих» не делало никаких предложений по подписанию Родригеса.

В 73 матчах за «Форталезу» колумбийский вингер Родригес забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,4 млн. евро.

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