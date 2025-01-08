Роналду может покинуть Аль-Наср, если клуб не подпишет экс-игрока Реала
Криштиану хочет видеть в клубе Каземиро
Саудовский «Аль-Наср» интересуется бразильским опорным полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, на трансфере настаивает лично звездный португальский форвард аравийцев Криштиану Роналду, который готов продлить контракт с клубом только в случае значительного усиления состава команды.
В сезоне 2024/25 Каземиро провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».
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