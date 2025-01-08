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  4. Роналду может покинуть Аль-Наср, если клуб не подпишет экс-игрока Реала
Саудовская Аравия
08 января 2025, 20:35 |
198
0

Роналду может покинуть Аль-Наср, если клуб не подпишет экс-игрока Реала

Криштиану хочет видеть в клубе Каземиро

08 января 2025, 20:35 |
198
0
Роналду может покинуть Аль-Наср, если клуб не подпишет экс-игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Саудовский «Аль-Наср» интересуется бразильским опорным полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, на трансфере настаивает лично звездный португальский форвард аравийцев Криштиану Роналду, который готов продлить контракт с клубом только в случае значительного усиления состава команды.

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».

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Криштиану Роналду Каземиро Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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