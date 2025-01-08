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  4. «Ребята едят мивину». Клуб Первой лиги находится в тяжелом положении
Украина. Первая лига
08 января 2025, 12:17 | Обновлено 08 января 2025, 12:44
1149
3

«Ребята едят мивину». Клуб Первой лиги находится в тяжелом положении

Александр Бандура рассказал о финансовых проблемах «Диназа»

08 января 2025, 12:17 | Обновлено 08 января 2025, 12:44
1149
3
«Ребята едят мивину». Клуб Первой лиги находится в тяжелом положении
ФК Минай. Александр Бандура

Известный украинский вратарь Александр Бандура прокомментировал финансовое положение «Диназа», играющего в Первой лиге:

– Писали, что вы покидаете «Диназ» из-за тяжелого материального положения клуба. Насколько ситуация критична?

– Наверное, по этой теме больше нужно с ними общаться. Ребята там хорошие. Деньги платит один человек. Если он их не хочет платить, или их у него нет, то ты здесь ничего не поделаешь.

– Насколько перед вами большие задолженности?

– Фух… Честно, об этом я не хочу говорить. Лучше у них спросите, какова задолженность.

– За первую часть сезона вы хоть какие-то деньги увидели от «Диназа»?

– Немного увидел. Однако это не то, чего хотелось бы. Не так я хотел завершить свои выступления.

– В «Диназе» вообще есть какой-то свет в конце тоннеля?

– Там, скорее всего, будут на минимальных зарплатах доигрывать. Я просто себя и детей за эти деньги не прокормлю.

– Долги обещают погасить?

– Пока тихо. Я себя никакими надеждами не обманываю. Не стоит создавать себе ложные иллюзии. Дадут – будет хорошо. Не дадут – ну ничего страшного. Не в первый раз не дают деньги.

– Говорят, что вообще большая часть команды зимой разойдется.

– Да, а что там сидеть, если тебе не платят деньги? Не знаю, как ребята играют в «Диназе». Трудно. О каком футболе ты думаешь? Пацаны ходят, мивину едят. Ну, это что, спортивное питание?

Футболист должен правильно питаться, правильно отдыхать. У тренера нет рычагов, чтобы кого-нибудь наказать финансово. Опоздал там на тренировку, или непрофессионально ведет себя. Это не профессиональный футбол. Это даже не любители, которые сыграли матч и пива попили. Это непонятно что. Ну ладно. Это такое, – рассказал Бандура.

«Диназ» набрал 13 баллов и занимает 15-е место в Группе выбивания Первой лиги. Во второй части сезона клуб из Вышгорода будет бороться за сохранения места в Первой лиге..

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород Александр Бандура
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Tower Bridge
Купите им перловку в АТБ.   17 грн за 1 кг.
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Sergei2112
Ну,Мивина по нынешним временам тоже не дешевая
А так конечно играйте лучше в футбол-неважно где и как,
А то заберут с февраля месяца бронь критической инфраструктуры предприятия,если такова была и в учебку
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0
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