«Ребята едят мивину». Клуб Первой лиги находится в тяжелом положении
Александр Бандура рассказал о финансовых проблемах «Диназа»
Известный украинский вратарь Александр Бандура прокомментировал финансовое положение «Диназа», играющего в Первой лиге:
– Писали, что вы покидаете «Диназ» из-за тяжелого материального положения клуба. Насколько ситуация критична?
– Наверное, по этой теме больше нужно с ними общаться. Ребята там хорошие. Деньги платит один человек. Если он их не хочет платить, или их у него нет, то ты здесь ничего не поделаешь.
– Насколько перед вами большие задолженности?
– Фух… Честно, об этом я не хочу говорить. Лучше у них спросите, какова задолженность.
– За первую часть сезона вы хоть какие-то деньги увидели от «Диназа»?
– Немного увидел. Однако это не то, чего хотелось бы. Не так я хотел завершить свои выступления.
– В «Диназе» вообще есть какой-то свет в конце тоннеля?
– Там, скорее всего, будут на минимальных зарплатах доигрывать. Я просто себя и детей за эти деньги не прокормлю.
– Долги обещают погасить?
– Пока тихо. Я себя никакими надеждами не обманываю. Не стоит создавать себе ложные иллюзии. Дадут – будет хорошо. Не дадут – ну ничего страшного. Не в первый раз не дают деньги.
– Говорят, что вообще большая часть команды зимой разойдется.
– Да, а что там сидеть, если тебе не платят деньги? Не знаю, как ребята играют в «Диназе». Трудно. О каком футболе ты думаешь? Пацаны ходят, мивину едят. Ну, это что, спортивное питание?
Футболист должен правильно питаться, правильно отдыхать. У тренера нет рычагов, чтобы кого-нибудь наказать финансово. Опоздал там на тренировку, или непрофессионально ведет себя. Это не профессиональный футбол. Это даже не любители, которые сыграли матч и пива попили. Это непонятно что. Ну ладно. Это такое, – рассказал Бандура.
«Диназ» набрал 13 баллов и занимает 15-е место в Группе выбивания Первой лиги. Во второй части сезона клуб из Вышгорода будет бороться за сохранения места в Первой лиге..
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