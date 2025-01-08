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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 10:19 |
2117
1

ОФИЦИАЛЬНО. Именитый украинский голкипер завершил карьеру. Все из-за УАФ

Александр Бандура принял радикальное решение

08 января 2025, 10:19 |
2117
1
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый украинский голкипер завершил карьеру. Все из-за УАФ
ФК Рух. Александр Бандура

Именитый украинский голкипер Александр Бандура откровенно рассказал, что завершил профессиональную карьеру. Александр признался, что расторг соглашение с «Диназом», которое выступает в Первой лиге Украины.

– Александр, в СМИ появилась информация, что вы уже сейчас можете завершить профессиональную игровую карьеру. Действительно ли это так?

– Да я уже закончил. Я сейчас никуда не могу заявиться, а полгода никто ждать не будет. В этом году мне исполняется 39, потому перспективы нет продолжать дальше.

– То есть вы окончательно решили повесить перчатки на гвоздь?

– Ну, не я решил. Случай, вероятно, за меня решил. Я бы еще сыграл и показал уровень. Предложения были, – признался Бандура.

Согласно нормам УАФ, футболист не сможет играть в течение года за три разных клуба. Сезон для Бандуры начинался в Минае, а после эпопеи с переходным турниром он сменил клуб.

За свою профессиональную карьеру Александр Бандура успел поиграть за «Рух», «Верес», «Диназ», «Минай», ФК «Львов», донецкий «Металлург», «Сталь» и другие футбольные клубы.

Ранее сообщалось, что Денис Олейник официально завершил карьеру футболиста.

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Александр Бандура Минай Рух Львов Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Диназ Вышгород завершение карьеры
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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