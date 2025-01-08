Получил предложение. Украинский вратарь может перебраться в польский клуб

Украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко привлекает внимание нескольких польских клубов, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский «Мотор», который даже сделал предложение игроку, но есть проблема с ценой покупки, которая является высокой.

Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал экс-игрока «Полесья».