Украина. Премьер лига08 января 2025, 20:37 |
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Получил предложение. Украинский вратарь может перебраться в польский клуб
Евгений Кучеренко привлекает внимание нескольких клубов из чемпионата Польши
08 января 2025, 20:37 |
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Украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко привлекает внимание нескольких польских клубов, сообщает Петр Слонка.
По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский «Мотор», который даже сделал предложение игроку, но есть проблема с ценой покупки, которая является высокой.
Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал экс-игрока «Полесья».
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