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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 20:37 |
254
0

Получил предложение. Украинский вратарь может перебраться в польский клуб

Евгений Кучеренко привлекает внимание нескольких клубов из чемпионата Польши

08 января 2025, 20:37 |
254
0
Получил предложение. Украинский вратарь может перебраться в польский клуб
ФК ЛНЗ. Евгений Кучеренко

Украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко привлекает внимание нескольких польских клубов, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский «Мотор», который даже сделал предложение игроку, но есть проблема с ценой покупки, которая является высокой.

Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал экс-игрока «Полесья».

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Данііл Киріяка Источник: Петр Слонка
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