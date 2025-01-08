Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта ситуация является неправильной и несправедливой»

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил два матча дисквалификации за инцидент в поединке против «Валенсии», где он получил красную карточку. Эту ситуацию прокомментировал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Его дисквалифицировали на два матча, эта ситуация есть неправильной и несправедливой, я так продолжаю считать. Каждый футболист имеет право говорить то, что он думает. Вы говорите, что он провоцирует, но этим отвлекаете внимание от оскорблений, которые звучат в его сторону», – сказал Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.