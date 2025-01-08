Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта ситуация является неправильной и несправедливой»
Испания
08 января 2025, 19:36 |
1362
4

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта ситуация является неправильной и несправедливой»

Наставник «Реала» раскритиковал решение о дисквалификации Винисиуса

08 января 2025, 19:36 |
1362
4
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Эта ситуация является неправильной и несправедливой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил два матча дисквалификации за инцидент в поединке против «Валенсии», где он получил красную карточку. Эту ситуацию прокомментировал тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Его дисквалифицировали на два матча, эта ситуация есть неправильной и несправедливой, я так продолжаю считать. Каждый футболист имеет право говорить то, что он думает. Вы говорите, что он провоцирует, но этим отвлекаете внимание от оскорблений, которые звучат в его сторону», – сказал Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

По теме:
«Они вынуждены». Известно, что будет делать Челси из-за скандала с Мудриком
Переговоры начались. Известно, где Зидан возобновит тренерскую карьеру
Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору
Карло Анчелотти дисквалификация чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид штрафы Ла Лига Валенсия - Реал Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 08 января 2025, 20:01 0
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 8 января в 21:00 по Киеву

Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08 января 2025, 07:47 2
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри

Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить

Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Футбол | 08.01.2025, 16:52
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
КАРАВАЕВ: «Так сложилась ситуация, что у нас еще две игры в Лиге Европы»
Футбол | 08.01.2025, 14:23
КАРАВАЕВ: «Так сложилась ситуация, что у нас еще две игры в Лиге Европы»
КАРАВАЕВ: «Так сложилась ситуация, что у нас еще две игры в Лиге Европы»
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08.01.2025, 11:03
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Ой, там такие команды на эти два матча, что переживете, может кидаться на людей перестанет, походит к психиатру на энгер менеджмент
Ответить
+5
easterly
Підлєчіть свою звєзду і буде вам щастя). А то носитесь з маймуном, як дурень зі ступою. Сльозками випрашуєте те, що вам не належить
Ответить
+3
Diesel
срана "зірка"
нехай попоститься
обіженка
Ответить
+2
roman75zpr
Карло, ти не правий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 2
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем