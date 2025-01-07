600 евро и 2 матча бана. Известно наказание Винисиуса за стычку с вратарем

3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (1:2).

На 79-й минуте звездный вингер «Королевского клуба» Винисиус Жуниор заработал красную карточку за то, что толкнул в шею голкипера соперников Столе Димитриевского.

За свой поступок Винисиус получил 2 матча дисквалификация, это означает, что игрок пропустит игры с «Вальядолидом» и «Лас-Пальмасом». Также бразилец вынужден выплатить штраф, который составляет 600 евро, а «Реалу» придется заплатить 700 евро.

Винисиус мог получить дисквалификацию от 4-х до 12-ти матчей, однако федерация футбола Испании смягчила приговор, так как фол звезды сливочных был вызван провокацией голкипера.