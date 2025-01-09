Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Динамо» З - 2:1

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14

«Шахтер» (1 часть): Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

«Шахтер» (2 часть): Фесюн – Педриньо Азеведо, Фарина, Грам, Винисиус – Эгиналду, Марлон, Степаненко, Педриньо да Силва – Невертон, Траоре.

Запасные: Баглай, Кравец, Твардовский, Фесюн, Педриньо Азеведо, Винисиус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон, Траоре, Келси.

«Динамо» З: Невистич – Франьич, Торренте, Теофиль-Катрен, Ристовски – Павич – Стойкович, Пьяца, Батурина, Кордоба – Куленович.

Стадион: «Мардан Стэдиум» (Анталья, Турция).

В четверг, 9-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Мардан Стэдиум», начало в 16:00.

Команда Марино Пушича уже вышла из отпуска и провела несколько тренировок в Турции, после чего готовится провести первую контрольную игру, коих будет не так уж много. Все просто – уже скоро начнутся два финальных тура Лиги чемпионов УЕФА и «Шахтер» должен быть к ним готов. Равно как и загребское «Динамо», которое даже сумело набрать в два раза больше очков, чем «горняки» в текущем розыгрыше и является одним из трех ближайших к украинскому коллективов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» З, за которой можно следить в украинской версии сайта.