Рейтинг WTA. Стародубцева, Соболева и Подрез улучшили позиции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 ноября 2025, 14:18 |
50
0

Соревнований на уровне Тура уже завершились, никаких изменений у топов не произошло

Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Соревнований на уровне Тура уже завершились в этом году, поэтому никаких изменений у топов не произошло.

Первой ракеткой сезон завершила Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие украинские теннисистки также остались на своих местах: Элина Свитолина – 14-я, Марта Костюк – 26-я, Даяна Ястремская – 27-я.

Четвертой ракеткой Украины является Александра Олейникова – 109-я.

Небольшое улучшение позиций у: Юлии Стародубцевой (плюс одно место, 115-я), Анастасия Соболева (плюс семь мест, 266-я), Вероника Подрез (плюс девять мест, 303-я), Катарина Завацкая (плюс десять позиий, 350-я).

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Марта Костюк назвала лучшие для себя турниры сезона
СНИГУР: «Великобритания для меня фартовая с 2019 года. Мне подходит все»
рейтинг WTA Итоговый турнир WTA Джессика Пегула Мэдисон Киз Екатерина Александрова Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Свёнтек Жасмин Паолини Мирра Андреева Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Вероника Подрез Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
