Рейтинг WTA. Стародубцева, Соболева и Подрез улучшили позиции

17 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Соревнований на уровне Тура уже завершились в этом году, поэтому никаких изменений у топов не произошло.

Первой ракеткой сезон завершила Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие украинские теннисистки также остались на своих местах: Элина Свитолина – 14-я, Марта Костюк – 26-я, Даяна Ястремская – 27-я.

Четвертой ракеткой Украины является Александра Олейникова – 109-я.

Небольшое улучшение позиций у: Юлии Стародубцевой (плюс одно место, 115-я), Анастасия Соболева (плюс семь мест, 266-я), Вероника Подрез (плюс девять мест, 303-я), Катарина Завацкая (плюс десять позиий, 350-я).

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA