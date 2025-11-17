Рейтинг WTA. Стародубцева, Соболева и Подрез улучшили позиции
Соревнований на уровне Тура уже завершились, никаких изменений у топов не произошло
17 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Соревнований на уровне Тура уже завершились в этом году, поэтому никаких изменений у топов не произошло.
Первой ракеткой сезон завершила Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.
Топ-10 рейтинга WTA
Лучшие украинские теннисистки также остались на своих местах: Элина Свитолина – 14-я, Марта Костюк – 26-я, Даяна Ястремская – 27-я.
Четвертой ракеткой Украины является Александра Олейникова – 109-я.
Небольшое улучшение позиций у: Юлии Стародубцевой (плюс одно место, 115-я), Анастасия Соболева (плюс семь мест, 266-я), Вероника Подрез (плюс девять мест, 303-я), Катарина Завацкая (плюс десять позиий, 350-я).
Украинки в рейтинге WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
