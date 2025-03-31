СЫТНИК: «Сборная была нацелена на борьбу. Не хотелось опускаться в Лигу B»

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) Александр Сытник поделился впечатлениями от выступления сине-желтых во втором раунде отбора Евро-2025 U-17.

Юношеская сборная Украины U-17 не сумела попасть в финальную часть чемпионата Европы 2025. В своей группе украинцы заняли лишь третье место. Почему так произошло, рассказал главный тренер команды Александр Сытник.

– Каков ваш итог после выступления сборной Украины во втором раунде отбора Евро?

– Конечно, есть разочарование, потому что хотелось выступить лучше. Но имеем то, что имеем. Мы понимали, что у нас серьезная группа с сильными соперниками. Несмотря на это, перед собой мы ставили максимальные цели – занять первое место или как минимум пробиться на чемпионат мира. Возможно, мы могли бы достичь большего, чем третье место, но нам немного не хватило времени, чтобы потренироваться.

– Стал ли первый матч на турнире, против Хорватии, ключевым для вашей команды?

– Безусловно. Ситуация с жеребьевкой тоже немного повлияла на результаты. Мы открывали турнир против хозяев, затем была сильная Италия, и только в третьем поединке, не умаляя заслуг словаков, мы встречались с командой, которая по уровню немного уступала первым двум нашим соперникам. А такие мини-турниры всегда лучше начинать с положительного результата, чтобы затем было легче строить стратегию.

Я уже говорил, что нам немного не хватило времени. Мы приехали за два дня до старта соревнований, и было сложно понять, в каком состоянии находятся наши футболисты, особенно те, кто играет за границей. Статистика – это одно, а увидеть игрока своими глазами – совсем другое. Кроме того, нам не удалось полноценно поработать над стандартами у своих ворот, что тоже повлияло на результат. Можно сказать, что к матчу с Хорватией мы подошли не в оптимальном состоянии. Хотя если смотреть саму игру, она была равной.

– Обидно ли терять победу, как это было в матче с итальянцами?

– Очень. На этот поединок у наших футболистов был невероятный настрой. Мы понимали, с кем играем, но нам нужна была победа. Игра получилась напряженной. На наших ребят больше давил результат, ведь у итальянцев уже было три очка.

Несмотря на то, что мы отдали мяч сопернику, первый тайм мы провели на очень хорошем уровне. Команда, по сути, ничего не позволила создать оппоненту, а сама смогла отличиться.

Игра была интенсивной и энергозатратной, поэтому под конец было видно, что наши ребята устали. К тому же замены не оправдали ожиданий тренерского штаба, нам не удалось отодвинуть игру от своих ворот. Чуть-чуть не дотерпели, не хватило концентрации на стандартах. Пропустив гол на 90-й минуте, наши игроки расстроились, эмоционально это было тяжело, а итальянцы, наоборот, поймали кураж и сразу же забили второй мяч.

Но через такое тоже нужно проходить. В раздевалке я поблагодарил команду за самоотдачу, футболисты оставили на поле все силы.

– Как вам удалось настроить команду на матч со Словакией?

– После игры с Италией мы много работали с игроками в плане психологии, общались, было много теории, мы даже тренировки делали эмоциональными, чтобы взбодрить коллектив. И я рад, что футболисты прислушались. Нам удалось вернуть команде заряженность на борьбу. Я говорю это уже зная, как проходил матч со словаками. Нам очень не хотелось опускаться в Лигу B.

Возможно, с реализацией были проблемы, но победный гол в конце встречи, можно сказать, сбросил оковы с футболистов, команда выдохнула. Вот такой уверенности нам и не хватало в первых двух матчах отбора, чтобы вовремя поставить точку.

– Следующие официальные соревнования для этой сборной теперь будут осенью 2026 года, когда она сыграет в первом раунде отбора Евро-2027 U-19. А какие ближайшие планы команды?

– До официальных стартов еще далеко, но чтобы не терять связи, мы будем проводить тренировочные сборы, ближайший из которых должен состояться в июне.