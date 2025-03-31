ФОТО. Криштиану Роналду обратился ко всем мусульманам
Криштиану Роналду поздравил с завершением Рамадана
Криштиану Роналду поздравил мусульман с завершением Рамадана, опубликовав отдельный пост в Instagram.
Футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии написал:
«Желаю всем, кто празднует, благословенного Ид Мубарак! Пусть это особенное время принесет радость, мир и счастье вам и вашим близким».
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Ид Мубарак — традиционное исламское поздравление в честь Ураза-байрама, праздника, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.
В этом году Рамадан длился с 28 февраля по 30 марта.
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