ФОТО. Криштиану Роналду обратился ко всем мусульманам

Криштиану Роналду поздравил мусульман с завершением Рамадана, опубликовав отдельный пост в Instagram.

Футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии написал:

«Желаю всем, кто празднует, благословенного Ид Мубарак! Пусть это особенное время принесет радость, мир и счастье вам и вашим близким».

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Ид Мубарак — традиционное исламское поздравление в честь Ураза-байрама, праздника, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.

В этом году Рамадан длился с 28 февраля по 30 марта.