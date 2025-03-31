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31 марта 2025, 22:56 |
409
0

ФОТО. Криштиану Роналду обратился ко всем мусульманам

Криштиану Роналду поздравил с завершением Рамадана

31 марта 2025, 22:56 |
409
0
ФОТО. Криштиану Роналду обратился ко всем мусульманам
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду поздравил мусульман с завершением Рамадана, опубликовав отдельный пост в Instagram.

Футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии написал:

«Желаю всем, кто празднует, благословенного Ид Мубарак! Пусть это особенное время принесет радость, мир и счастье вам и вашим близким».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ид Мубарак — традиционное исламское поздравление в честь Ураза-байрама, праздника, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.

В этом году Рамадан длился с 28 февраля по 30 марта.

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фото Криштиану Роналду lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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