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Украина. Первая лига
31 марта 2025, 22:59 | Обновлено 31 марта 2025, 23:08
187
0

ФОТО. Под руководством Монзуль в Киеве состоялись сборы арбитров ПФЛ

Анатолий Абдула и Юрий Можаровский провели детальный анализ судейства

31 марта 2025, 22:59 | Обновлено 31 марта 2025, 23:08
187
0
ФОТО. Под руководством Монзуль в Киеве состоялись сборы арбитров ПФЛ
УАФ

На прошлой неделе в столичном Доме футбола завершились учебно-тренировочные сборы арбитров соревнований Первой и Второй лиги ПФЛ Украины.

К проведению мероприятия были привлечены ведущие специалисты и инструкторы Комитета арбитров УАФ, которые подготовили учебные материалы по темам, направленным на достижение единого толкования игровых эпизодов во время практического судейства матчей.

В своем выступлении глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль обратила особое внимание на требования к современному рефери, его рациональное передвижение и правильное расположение на поле для обеспечения объективной оценки моментов и принятия взвешенных решений. Она подчеркнула, что все эти аспекты должны соответствовать методическим рекомендациям ФИФА, УЕФА и УАФ.

Ответственные за подготовку арбитров – Анатолий Абдула (Первая лига) и Юрий Можаровский (Вторая лига) – провели детальный анализ судейства в осенней части соревнований. Они предоставили участникам сборов рекомендации, соответствующие современным требованиям к трактовке игровых ситуаций, а также советы по повышению качества судейства в весенней части сезона.

Арбитр ФИФА Анастасия Романюк представила содержательную презентацию, посвященную психологической подготовке арбитров к матчам. Инструкторы Владимир Володин и Юрий Суряк акцентировали внимание на работе ассистентов арбитра, предоставив им четкие наставления по трактовке положения «вне игры» в соответствии с современными стандартами.

В завершение теоретической части сборов все арбитры и ассистенты арбитра на НТБ им. В. Банникова успешно сдали тесты ФИФА по физической подготовке.

ФОТО. Под руководством Монзуль в Киеве состоялись сборы арбитров ПФЛ

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Украинская ассоциация футбола Катерина Монзуль судьи (арбитры) учебно-тренировочные сборы Комитет арбитров УАФ ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины Анатолий Абдула Юрий Можаровский Анастасия Романюк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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