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  4. Ямаль – лидер топ-5 лиг Европы по количеству попыток дриблинга в 2025 году
Испания
31 марта 2025, 22:30 |
109
2

Ямаль – лидер топ-5 лиг Европы по количеству попыток дриблинга в 2025 году

Ламин в игре против «Жироны» отметился ассистом

31 марта 2025, 22:30 |
109
2
Ямаль – лидер топ-5 лиг Европы по количеству попыток дриблинга в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является лидером 2025 года по количеству попыток дриблинга в топ-5 европейских лиг (62).

30 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 26 матчах Ла Лиги. Во всех турнирах нынешнего сезона Ламин сыграл 40 поединков за «каталонцев», отметившись 31 результативным действием (13 Г + 18 А).

«Барселона» находится на первой позиции в таблице чемпионата (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Барселона - Жирона Ламин Ямаль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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