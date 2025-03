Ямаль – лидер топ-5 лиг Европы по количеству попыток дриблинга в 2025 году

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является лидером 2025 года по количеству попыток дриблинга в топ-5 европейских лиг (62).

30 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 26 матчах Ла Лиги. Во всех турнирах нынешнего сезона Ламин сыграл 40 поединков за «каталонцев», отметившись 31 результативным действием (13 Г + 18 А).

«Барселона» находится на первой позиции в таблице чемпионата (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

