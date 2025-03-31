Ямаль – лидер топ-5 лиг Европы по количеству попыток дриблинга в 2025 году
Ламин в игре против «Жироны» отметился ассистом
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является лидером 2025 года по количеству попыток дриблинга в топ-5 европейских лиг (62).
30 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Жироной». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и отдал 12 ассистов в 26 матчах Ла Лиги. Во всех турнирах нынешнего сезона Ламин сыграл 40 поединков за «каталонцев», отметившись 31 результативным действием (13 Г + 18 А).
«Барселона» находится на первой позиции в таблице чемпионата (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).
So far in 2025, Barcelona’s Lamine Yamal has completed 62 dribbles in La Liga – the most of any player across Europe’s top five leagues. Silky. pic.twitter.com/lKBytjYwV4— OptaPlay (@OptaPlay) March 31, 2025
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