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Чемпионат Англии
Борнмут
02.04.2025 21:45 - : -
Ипсвич Таун
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Англия
31 марта 2025, 22:26 |
47
0

Борнмут – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 21:45 по Киеву

31 марта 2025, 22:26 |
47
0
Борнмут – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Борнмут» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

После победы над «Саутгемптоном» (3:1) 15 февраля, в игре «Борнмута наступил определенный спад. Команда проиграла «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2) и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). В предыдущем туре «Борнмут» на своем поле уступил «Брентфорду» (1:2). В турнирной таблице команда Ильи Забарного идет на десятом месте. В воскресенье, 30 марта, «Борнмут» в четвертьфинале Кубка Англии встречался с «Манчестер Сити». Борнмут повел в счете после гола Эванилсона, но затем пропустил два мяча и прекратил борьбу за трофей.

Ипсвич Таун

Проигрышная серия «Ипсвича» в Премьер-лиге насчитывает 4 игры. После ничьи в матче с «Астон Виллой» 15 февраля, «Ипсвич» проиграл «Тоттенхэму» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (2:3), « Кристал Пэлас» (0:1) и «Ноттингем Форест» (2:4). В турнирной таблице АПЛ команда идет на 18 месте. Чтобы спастись от вылета, «Ипчвичу» в первую очередь нужно обойти «Вулверхэмптон». Перед началом тура «Ипсвич» отставал на 9 очков.

Личные встречи

В матче первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 2:1. До этого команды последний раз встречались еще в матчах Чемпионшипа в 2015 году.

«Борнмут» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,29 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,15 гола за матч.

Возможные составы

  • «Борнмут»: Аррисабалага, Солер, Кук, Сенеси, Забарный, Адамс, Кристи, Брукс, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.
  • «Ипсвич Таун»: Палмер, О'Ши, Вулфенден, Гривз, Дэвис, Кажусте, Филлипс, Филоджин, Хатчинсон, Энсисо, Делап.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
2 апреля 2025 -
21:45
Ипсвич Таун
Забьют обе команды 1,76 Сделать ставку
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Борнмут Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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