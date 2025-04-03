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Борнмут
02.04.2025 21:45 – FT 1 : 2
Ипсвич Таун
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Англия
03 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:58
69
0

Борнмут – Ипсвич – 1:2. Фиаско для Забарного. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:58
69
0
Борнмут – Ипсвич – 1:2. Фиаско для Забарного. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» дома сенсационно проиграл «Ипсвичу» (2:1), который входит в тройку аутсайдеров.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Борнмут – Ипсвич – 1:2

Голы: Эванилсон, 67 – Бродхед, 34, Делап, 60

Видео голов и обзор

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Нейтан Бродхед (Ипсвич Таун).
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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Эванилсон Лиам Делап видео голов и обзор Илья Забарный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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