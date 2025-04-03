Борнмут – Ипсвич – 1:2. Фиаско для Забарного. Видео голов и обзор

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» дома сенсационно проиграл «Ипсвичу» (2:1), который входит в тройку аутсайдеров.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Борнмут – Ипсвич – 1:2

Голы: Эванилсон, 67 – Бродхед, 34, Делап, 60

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