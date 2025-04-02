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  4. Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ
Англия
02 апреля 2025, 23:44 |
176
0

Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ

Состоялось еще 4 матча 30-го тура АПЛ

02 апреля 2025, 23:44 |
176
0
Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля 2025 года, продолжается 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Свои матчи сыграли еще 8 команд.

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Борнмут» с Ильей Забарным дома неожиданно уступил «Ипсвичу» (2:1), который идет на 18-м месте в турнирной таблице. Сам украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Безвыигрышная серия его команды длится уже 7 поединков подряд.

В других матчах «Астон Вилла» с голами Рэшфорда, Асенсио и Малена обыграла «Брайтон», «Ньюкасл» с суперголом Тонали одолел «Брентфорд», а «Саутгемптон» неожиданно отобрал очки у «Кристал Пэлас».

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Борнмут – Ипсвич – 1:2
Голы: Эванилсон, 67 – Броудхед, 34, Дилеп, 60

Брайтон – Астон Вилла – 0:2
Голы: Рэшфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1
Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен.)

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1
Гол: Онуачу, 20 – Франка, 90+2

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Борнмут Ипсвич Брайтон Астон Вилла Ньюкасл Брентфорд Саутгемптон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк Виталий Миколенко Эванилсон Лиам Делап Марко Асенсио Маркус Рэшфорд Сандро Тонали Александер Исак Бриан Мбемо Пол Онуачу Дониелл Мален
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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