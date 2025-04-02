Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ

В среду, 2 апреля 2025 года, продолжается 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Свои матчи сыграли еще 8 команд.

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«Борнмут» с Ильей Забарным дома неожиданно уступил «Ипсвичу» (2:1), который идет на 18-м месте в турнирной таблице. Сам украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Безвыигрышная серия его команды длится уже 7 поединков подряд.

В других матчах «Астон Вилла» с голами Рэшфорда, Асенсио и Малена обыграла «Брайтон», «Ньюкасл» с суперголом Тонали одолел «Брентфорд», а «Саутгемптон» неожиданно отобрал очки у «Кристал Пэлас».

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Борнмут – Ипсвич – 1:2

Голы: Эванилсон, 67 – Броудхед, 34, Дилеп, 60

Брайтон – Астон Вилла – 0:2

Голы: Рэшфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен.)

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1

Гол: Онуачу, 20 – Франка, 90+2