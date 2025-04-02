Апсет для Забарного. Борнмут проиграл аутсайдеру АПЛ
Состоялось еще 4 матча 30-го тура АПЛ
В среду, 2 апреля 2025 года, продолжается 30-й тур Английской Премьер-лиги.
Свои матчи сыграли еще 8 команд.
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«Борнмут» с Ильей Забарным дома неожиданно уступил «Ипсвичу» (2:1), который идет на 18-м месте в турнирной таблице. Сам украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Безвыигрышная серия его команды длится уже 7 поединков подряд.
В других матчах «Астон Вилла» с голами Рэшфорда, Асенсио и Малена обыграла «Брайтон», «Ньюкасл» с суперголом Тонали одолел «Брентфорд», а «Саутгемптон» неожиданно отобрал очки у «Кристал Пэлас».
АПЛ. 30-й тур, 2 апреля
Борнмут – Ипсвич – 1:2
Голы: Эванилсон, 67 – Броудхед, 34, Дилеп, 60
Брайтон – Астон Вилла – 0:2
Голы: Рэшфорд, 51, Асенсио, 78, Мален, 90+10
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1
Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен.)
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1
Гол: Онуачу, 20 – Франка, 90+2
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