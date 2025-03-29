В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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Саутгемптон

Последний раз в матчах АПЛ «Саутгемптон» выигрывал 1 февраля, когда со счетом 2:1 обыграл «Ипсвич». Затем последовали поражения от «Борнмута» (1:3), «Брайтона» (0:4), «Челси» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Вулверхэмптона (1:2). Команда набрала всего 9 очков и прочно засела на последнем месте. До спасительного 17 места 17 очков и на то, чтобы отыграть это отставание, шансов у «Саутгемптона» практически нет. В домашних матчах «Саутгемптон» забил всего десять мячей. Это худший показатель среди все команд АПЛ.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» после поражения от «Эвертона» (1:2) выдал серию из трех побед подряд в матчах АПЛ. Команда обыграла «Фулхэм» (2:0), «Астон Виллу» (4:1) и «Ипсвич» (1:0). В турнирной таблице «Кристал Пэлас» идет на 12 месте. Перед матчем с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» 29 марта провел четвертьфинальный матч Кубка Англии. Команда в гостях одержала уверенную победу над «Фулхэмом» со счетом 3:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Саутгемптон» выиграл один. В остальных побеждал «Кристал Пэлас».

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,71 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,46 гола за матч.

Возможные составы

«Саутгемптон»: Ремсдейл, Гарвуд-Беллис, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Мэннинг, Сугавара, Арибо, Угочукву, Фернандеш, Сулемана, Диблинг.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи, Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.

Прогноз

«Саутгемптону» очень трудно даются голы. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.