Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Саутгемптон
02.04.2025 21:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 марта 2025, 21:51 |
29
0

Саутгемптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 21:45 по Киеву

29 марта 2025, 21:51 |
29
0
Саутгемптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

Последний раз в матчах АПЛ «Саутгемптон» выигрывал 1 февраля, когда со счетом 2:1 обыграл «Ипсвич». Затем последовали поражения от «Борнмута» (1:3), «Брайтона» (0:4), «Челси» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Вулверхэмптона (1:2). Команда набрала всего 9 очков и прочно засела на последнем месте. До спасительного 17 места 17 очков и на то, чтобы отыграть это отставание, шансов у «Саутгемптона» практически нет. В домашних матчах «Саутгемптон» забил всего десять мячей. Это худший показатель среди все команд АПЛ.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» после поражения от «Эвертона» (1:2) выдал серию из трех побед подряд в матчах АПЛ. Команда обыграла «Фулхэм» (2:0), «Астон Виллу» (4:1) и «Ипсвич» (1:0). В турнирной таблице «Кристал Пэлас» идет на 12 месте. Перед матчем с «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» 29 марта провел четвертьфинальный матч Кубка Англии. Команда в гостях одержала уверенную победу над «Фулхэмом» со счетом 3:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Кристал Пэлас» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти матчей «Саутгемптон» выиграл один. В остальных побеждал «Кристал Пэлас».

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,71 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,46 гола за матч.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Ремсдейл, Гарвуд-Беллис, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Мэннинг, Сугавара, Арибо, Угочукву, Фернандеш, Сулемана, Диблинг.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи, Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.

Прогноз

«Саутгемптону» очень трудно даются голы. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
2 апреля 2025 -
21:45
Кристал Пэлас
Забьет только одна команда 1,86 Сделать ставку
По теме:
Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Саутгемптон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Футбол | 29 марта 2025, 22:13 3
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду

Горан Попов считает, что спорт вне политики…

ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Футбол | 29 марта 2025, 18:40 8
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху

Буяльский удвоил преимущество киевлян на 30-й минуте

«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Бокс | 29.03.2025, 08:44
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Бокс | 29.03.2025, 00:42
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Война | 29.03.2025, 09:00
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем