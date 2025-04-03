02.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Англия03 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:26
65
0
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1. Забили на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
03 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:26
65
0
Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.
Аутсайдер АПЛ Саутгемптон сыграл вничью с командой Кристал Пэлас (1:1).
Интересно, что гости сравняли счет на 90+2 минуте матча.
АПЛ. 30-й тур, 2 апреля
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1
Гол: Онуачу, 20 – Франка, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Франса (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Саутгемптон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2025, 03:59 0
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Турции
Футбол | 03 апреля 2025, 00:34 8
Легендарный страж ворот сделал свой выбор
Бокс | 02.04.2025, 09:29
Футбол | 02.04.2025, 07:20
Футбол | 02.04.2025, 18:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2025, 13:10 7
01.04.2025, 00:30 6
Бокс
01.04.2025, 09:28 8
01.04.2025, 00:11 3
02.04.2025, 03:32
02.04.2025, 11:15
01.04.2025, 08:30 2