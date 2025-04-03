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Чемпионат Англии
Саутгемптон
02.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:26
65
0

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1. Забили на 90+2 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:26
65
0
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1. Забили на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Аутсайдер АПЛ Саутгемптон сыграл вничью с командой Кристал Пэлас (1:1).

Интересно, что гости сравняли счет на 90+2 минуте матча.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1

Гол: Онуачу, 20 – Франка, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Франса (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Саутгемптон).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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