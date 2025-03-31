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  4. Владислав ВАЩУК: «Динамо просто не стало, когда он пришел»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 22:38 | Обновлено 31 марта 2025, 23:11
1347
2

Владислав ВАЩУК: «Динамо просто не стало, когда он пришел»

Бывший игрок киевлян высказался о Мирче Луческу

31 марта 2025, 22:38 | Обновлено 31 марта 2025, 23:11
1347
2
Владислав ВАЩУК: «Динамо просто не стало, когда он пришел»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший футболист «Динамо» за сборную Украины Владислав Ващук высказался о периоде работы Мирчи Луческу в киевском клубе.

«Я уже говорил это не один раз, когда пришел Луческу – «Динамо» просто не стало. То, как играл при нем клуб, как он предлагал играть – это совсем другое «Динамо». В «Динамо» было много тренеров, которые просто тормозили клуб, которые играли не в том стиле, который был раньше», – сказал Ващук.

Ранее защитник «Александрии» Антон Боль, который ранее играл в составе киевского «Динамо», рассказал о совместной работе с бывшим тренером столичного клуба Мирчей Луческу.

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Владислав Ващук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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Dnonama1
Колись було Динамо. Зараз це диряво, самий позорний клуб України 
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0
Dysear
при Луческу Динамо не так уж і погано грало, зараз до прикладу класно граю у внутрішньому чемпіонаті але на європейській арені... краще промовчу
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