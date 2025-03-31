Владислав ВАЩУК: «Динамо просто не стало, когда он пришел»
Бывший игрок киевлян высказался о Мирче Луческу
Бывший футболист «Динамо» за сборную Украины Владислав Ващук высказался о периоде работы Мирчи Луческу в киевском клубе.
«Я уже говорил это не один раз, когда пришел Луческу – «Динамо» просто не стало. То, как играл при нем клуб, как он предлагал играть – это совсем другое «Динамо». В «Динамо» было много тренеров, которые просто тормозили клуб, которые играли не в том стиле, который был раньше», – сказал Ващук.
Ранее защитник «Александрии» Антон Боль, который ранее играл в составе киевского «Динамо», рассказал о совместной работе с бывшим тренером столичного клуба Мирчей Луческу.
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