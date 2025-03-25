Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе
Антон Боль считает, что румынский специалист многому научил молодых игроков
Защитник «Александрии» Антон Боль, который ранее играл в составе киевского «Динамо», рассказал о совместной работе с бывшим тренером столичного клуба Мирчей Луческу:
‒ Вариант с «Александрией» у меня был на горизонте довольно давно, еще до того, как я был арендован «Зарей». На тот момент я выбрал луганский клуб из-за того, что они играли в еврокубках. Фактор, который повлиял больше всего на мой переход в «Александрию» – это главный тренер.
‒ Общались ли с Луческу о вашем будущем?
– Я разговаривал с ним непосредственно перед переходом в аренду. Он тогда мне сказал, что я наберусь опыта и вернусь посильнее.
‒ Какой Мирча тренер?
– Я считаю, что Луческу – очень хороший тренер. Он многому смог научить, в первую очередь, молодых футболистов. Мы приобрели много опыта на его тренировках.
‒ Каким было его видение относительно вас в клубе, вы понимали?
– У меня с ним не было много разговоров лицом к лицу, поэтому я не знаю даже, рассчитывал ли он на меня или нет.
‒ После возвращения из «Зари» в «Динамо» на вас уже не рассчитывали?
– Выходит, что да, – рассказал Боль.
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