Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе

Защитник «Александрии» Антон Боль, который ранее играл в составе киевского «Динамо», рассказал о совместной работе с бывшим тренером столичного клуба Мирчей Луческу:

‒ Вариант с «Александрией» у меня был на горизонте довольно давно, еще до того, как я был арендован «Зарей». На тот момент я выбрал луганский клуб из-за того, что они играли в еврокубках. Фактор, который повлиял больше всего на мой переход в «Александрию» – это главный тренер.

‒ Общались ли с Луческу о вашем будущем?

– Я разговаривал с ним непосредственно перед переходом в аренду. Он тогда мне сказал, что я наберусь опыта и вернусь посильнее.

‒ Какой Мирча тренер?

– Я считаю, что Луческу – очень хороший тренер. Он многому смог научить, в первую очередь, молодых футболистов. Мы приобрели много опыта на его тренировках.

‒ Каким было его видение относительно вас в клубе, вы понимали?

– У меня с ним не было много разговоров лицом к лицу, поэтому я не знаю даже, рассчитывал ли он на меня или нет.

‒ После возвращения из «Зари» в «Динамо» на вас уже не рассчитывали?

– Выходит, что да, – рассказал Боль.