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  4. Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 11:03 |
724
0

Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе

Антон Боль считает, что румынский специалист многому научил молодых игроков

25 марта 2025, 11:03 |
724
0
Экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Защитник «Александрии» Антон Боль, который ранее играл в составе киевского «Динамо», рассказал о совместной работе с бывшим тренером столичного клуба Мирчей Луческу:

‒ Вариант с «Александрией» у меня был на горизонте довольно давно, еще до того, как я был арендован «Зарей». На тот момент я выбрал луганский клуб из-за того, что они играли в еврокубках. Фактор, который повлиял больше всего на мой переход в «Александрию» – это главный тренер.

‒ Общались ли с Луческу о вашем будущем?

– Я разговаривал с ним непосредственно перед переходом в аренду. Он тогда мне сказал, что я наберусь опыта и вернусь посильнее.

‒ Какой Мирча тренер?

– Я считаю, что Луческу – очень хороший тренер. Он многому смог научить, в первую очередь, молодых футболистов. Мы приобрели много опыта на его тренировках.

‒ Каким было его видение относительно вас в клубе, вы понимали?

– У меня с ним не было много разговоров лицом к лицу, поэтому я не знаю даже, рассчитывал ли он на меня или нет.

‒ После возвращения из «Зари» в «Динамо» на вас уже не рассчитывали?

– Выходит, что да, – рассказал Боль.

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Динамо Киев Заря Луганск Александрия Антон Боль Мирча Луческу трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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