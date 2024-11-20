Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: результаты матчей
Плей-офф соревнований прошел в Малаге с 13 по 20 ноября
Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2024 (плей-офф) прошел с 13 по 20 ноября на закрытых хардовых кортах в Малаге (Испания).
В финале приняли участие 12 стран:
- 2 финалиста финала 2023 года (Канада и Италия)
- 1 принимающая страна (Испания)
- 1 wild card (Чехия)
- 8 победителей отборочного тура 2024 года (Квалификации)
Сеяные: Канада (1), Италия (2), Австралия (3) и Чехия (4). Они начали выступления с 1/4 финала.
Все противостояния состояли из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходил в следующий раунд.
РАСПИСАНИЕ
1/4 финала плей-офф КБДК 2024
17 ноября
11:00 Австралия – Словакия – 0:2
- Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова – 5:7, 7:6 (7:4), 3:6
- Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова – 1:6, 2:6
18:00 Канада – Великобритания – 0:2
- Ребекка Марино – Эмма Радукану – 0:6, 5:7
- Лейла Фернандес – Кэти Бултер – 2:6, 4:6
16 ноября
11:00 Япония – Италия – 1:2
- Эна Шибахара – Элизабетта Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:4
- Моюка Утидзима – Жасмин Паолини – 3:6, 4:6
- Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 3:6, 4:6
18:00 Польша – Чехия – 2:1
- Магдалена Френх – Мария Боузкова – 1:6, 6:4, 4:6
- Ига Свентек – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
- Ига Свентек / Катаржина Кава – Мария Боузкова / Катерина Синякова – 6:2, 6:4
1/8 финала плей-офф КБДК 2024
15 ноября
11:00 Испания – Польша – 0:2
- Сара Соррибес Тормо – Магда Линетт – 6:7 (6:8), 6:2, 4:6
- Паула Бадоса – Ига Свентек – 3:6, 7:6 (7:5), 1:6
18:00 Германия – Великобритания – 0:2
- Юле Нимайер – Эмма Радукану – 4:6, 4:6
- Лаура Зигемунд – Кэти Бултер – 1:6, 2:6
14 ноября
13:00 Япония – Румыния – 2:1
- Нао Хибино – Ана Богдан – 2:6, 4:6
- Эна Шибахара – Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2)
- Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Моника Никулеску / Елена-Габриэла Русе – 6:1, 7:5
18:00 Словакия – США – 2:1
- Рената Ямрихова – Тейлор Таунсенд – 5:7, 4:6
- Ребекка Шрамкова – Даниэль Коллинс – 6:2, 7:5
- Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – Эшлин Крюгер / Тейлор Таунсенд – 6:3, 3:6, [10:8]
Сетка плей-офф КБДК 2024
Составы команд:
Австралия
- Айла Томлянович
- Оливия Гадеки
- Кимберли Биррелл
- Дарья Сэвилл
- Эллен Перес
- Капитан команды — Саманта Стосур
Великобритания
- Кэти Бултер
- Эмма Радукану
- Хэрриет Дарт
- Хизер Уотсон
- Оливия Николс
- Капитан команды — Анне Кеотавонг
Германия
- Юле Нимайер
- Татьяна Мария
- Лаура Зигемунд
- Ева Лис
- Анна-Лена Фридзам
- Капитан команды — Райнер Шуттлер
Испания
- Паула Бадоса
- Джессика Бузас Манейро
- Нурия Парризас Диас
- Сара Соррибес-Тормо
- Марина Бассолс Рибера
- Капитан команды — Ана-Изабель Медина Гарригес
Италия
- Жасмин Паолини
- Элизабетта Коччаретто
- Лючия Бронцетти
- Сара Эррани
- Мартина Тревизан
- Капитан команды — Татьяна Гарбин
Канада
- Лейла Фернандес
- Ребекка Марино
- Марина Стакушич
- Габриэла Дабровски
- Капитан команды — Хейди Эль Табах
Польша
- Ига Швентек
- Магдалена Френх
- Магда Линетт
- Майя Хвалинска
- Катажина Кава
- Капитан команды — Давид Цельт
Румыния
- Жаклин Адина Кристиан
- Ана Богдан
- Елена Габриэла Рузе
- Анка Алексия Тодони
- Моника Никулеску
- Капитан команды — Хория-Влад Тэкеу
Словакия
- Ребекка Шрамкова
- Анна Каролина Шмидлова
- Виктория Грунчакова
- Рената Ямрихова
- Тереза Михаликова
- Капитан команды — Матей Липтак
США
- Даниэль Коллинс
- Пейтон Стернс
- Эшлин Крюгер
- Тейлор Таунсенд
- Кэролайн Доулхайд
- Капитан команды — Линдсей Дэвенпорт
Чехия
- Линда Носкова
- Катерина Синякова
- Мария Боузкова
- Сара Бейлек
- Капитан команды — Петр Пала
Япония
- Моюка Утидзима
- Ена Шибахара
- Нао Хибино
- Эри Ходзуми
- Суко Аояма
- Капитан команды — Аи Сугияма
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