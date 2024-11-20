Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: результаты матчей

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2024 (плей-офф) прошел с 13 по 20 ноября на закрытых хардовых кортах в Малаге (Испания).

В финале приняли участие 12 стран:

2 финалиста финала 2023 года (Канада и Италия)

1 принимающая страна (Испания)

1 wild card (Чехия)

8 победителей отборочного тура 2024 года (Квалификации)

Сеяные: Канада (1), Италия (2), Австралия (3) и Чехия (4). Они начали выступления с 1/4 финала.

Все противостояния состояли из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходил в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

1/4 финала плей-офф КБДК 2024

17 ноября

11:00 Австралия – Словакия – 0:2

Кимберли Биррелл – Виктория Грунчакова – 5:7, 7:6 (7:4), 3:6

– 5:7, 7:6 (7:4), 3:6 Айла Томлянович – Ребекка Шрамкова – 1:6, 2:6

18:00 Канада – Великобритания – 0:2

Ребекка Марино – Эмма Радукану – 0:6, 5:7

– 0:6, 5:7 Лейла Фернандес – Кэти Бултер – 2:6, 4:6

16 ноября

11:00 Япония – Италия – 1:2

Эна Шибахара – Элизабетта Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:4

– Элизабетта Коччаретто – 3:6, 6:4, 6:4 Моюка Утидзима – Жасмин Паолини – 3:6, 4:6

Паолини – 3:6, 4:6 Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 3:6, 4:6

18:00 Польша – Чехия – 2:1

Магдалена Френх – Мария Боузкова – 1:6, 6:4, 4:6

– 1:6, 6:4, 4:6 Ига Свентек – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5

– Линда Носкова – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 Ига Свентек / Катаржина Кава – Мария Боузкова / Катерина Синякова – 6:2, 6:4

1/8 финала плей-офф КБДК 2024

15 ноября

11:00 Испания – Польша – 0:2

Сара Соррибес Тормо – Магда Линетт – 6:7 (6:8), 6:2, 4:6

– 6:7 (6:8), 6:2, 4:6 Паула Бадоса – Ига Свентек – 3:6, 7:6 (7:5), 1:6

18:00 Германия – Великобритания – 0:2

Юле Нимайер – Эмма Радукану – 4:6, 4:6

– 4:6, 4:6 Лаура Зигемунд – Кэти Бултер – 1:6, 2:6

14 ноября

13:00 Япония – Румыния – 2:1

Нао Хибино – Ана Богдан – 2:6, 4:6

– 2:6, 4:6 Эна Шибахара – Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2)

– Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2) Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Моника Никулеску / Елена-Габриэла Русе – 6:1, 7:5

18:00 Словакия – США – 2:1

Рената Ямрихова – Тейлор Таунсенд – 5:7, 4:6

– 5:7, 4:6 Ребекка Шрамкова – Даниэль Коллинс – 6:2, 7:5

– Даниэль Коллинс – 6:2, 7:5 Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – Эшлин Крюгер / Тейлор Таунсенд – 6:3, 3:6, [10:8]

Сетка плей-офф КБДК 2024

Составы команд:

Австралия

Айла Томлянович

Оливия Гадеки

Кимберли Биррелл

Дарья Сэвилл

Эллен Перес

Капитан команды — Саманта Стосур

Великобритания

Кэти Бултер

Эмма Радукану

Хэрриет Дарт

Хизер Уотсон

Оливия Николс

Капитан команды — Анне Кеотавонг

Германия

Юле Нимайер

Татьяна Мария

Лаура Зигемунд

Ева Лис

Анна-Лена Фридзам

Капитан команды — Райнер Шуттлер

Испания

Паула Бадоса

Джессика Бузас Манейро

Нурия Парризас Диас

Сара Соррибес-Тормо

Марина Бассолс Рибера

Капитан команды — Ана-Изабель Медина Гарригес

Италия

Жасмин Паолини

Элизабетта Коччаретто

Лючия Бронцетти

Сара Эррани

Мартина Тревизан

Капитан команды — Татьяна Гарбин

Канада

Лейла Фернандес

Ребекка Марино

Марина Стакушич

Габриэла Дабровски

Капитан команды — Хейди Эль Табах

Польша

Ига Швентек

Магдалена Френх

Магда Линетт

Майя Хвалинска

Катажина Кава

Капитан команды — Давид Цельт

Румыния

Жаклин Адина Кристиан

Ана Богдан

Елена Габриэла Рузе

Анка Алексия Тодони

Моника Никулеску

Капитан команды — Хория-Влад Тэкеу

Словакия

Ребекка Шрамкова

Анна Каролина Шмидлова

Виктория Грунчакова

Рената Ямрихова

Тереза Михаликова

Капитан команды — Матей Липтак

США

Даниэль Коллинс

Пейтон Стернс

Эшлин Крюгер

Тейлор Таунсенд

Кэролайн Доулхайд

Капитан команды — Линдсей Дэвенпорт

Чехия

Линда Носкова

Катерина Синякова

Мария Боузкова

Сара Бейлек

Капитан команды — Петр Пала

Япония