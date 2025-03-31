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ATP
31 марта 2025, 22:22 | Обновлено 31 марта 2025, 22:36
196
0

ДЖОКОВИЧ: «Я покидаю турнир с горьким привкусом поражения в финале»

Ноле сказал много хороших слов в адрес победителя

31 марта 2025, 22:22 | Обновлено 31 марта 2025, 22:36
196
0
ДЖОКОВИЧ: «Я покидаю турнир с горьким привкусом поражения в финале»
Instagram. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел взять 100-й титул в карьере на уровне тура и рекордный седьмой трофей на Мастерсах в Майами.

Если не брать в расчет финальный поединок с чехом Якубом Меншиком, турнир для Джоковича выдался более, чем успешным. На пути к финалу 37-летний серб не уступил соперникам ни одного сета и демонстрировал очень высокий процент первой подачи. Учитывая, что накануне Мастерса в Майами на счету Новака в сезоне-2025 было соотношение побед и поражений – 7:4, можно констатировать, что он, наконец, набрал хорошую форму.

После поражения в финале от нового чемпиона Ноле сказал много хороших слов в адрес победителя.

«Проигрывать всегда неприятно, но должен сказать, что Якуб – один из немногих игроков, которому я больше всего рад проиграть в финале, если честно. Я познакомился с ним, когда ему было 15 или 16 лет. Я пригласил его тренироваться вместе в Белграде. Наблюдать за его эволюцией – это фантастика. 3-4 года назад я уже предсказывал, что он станет одним из лучших игроков в мире, поэтому я очень рад, что он использует свой потенциал. Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо.

Нет ничего того, что бы могло омрачить победу Меншика. Поэтому я предпочитаю не говорить об определенных вещах... Я не хочу выглядеть так, будто оправдываю свое поражение. Условия одинаковы для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства. Я покидаю турнир с горьким привкусом поражения в финале, но мне удавалось снова хорошо чувствовать себя как на корте, так и за его пределами. Я очень благодарен за поддержку, которую я получил. Я наслаждался этим опытом, а также хорошо играл всю неделю, кроме сегодняшнего дня.

Он полноценный игрок. Очевидно, что его подача невероятная, настолько же мощная, как и точная, что дает ему возможность легко зарабатывать очки. Он большой парень, который очень хорошо двигается, его бэкхенд впечатляет, и он значительно улучшил свой форхенд. Я думаю, что ему еще есть куда расти, и это здорово. Мне также нравится его боевой дух и то, насколько он стабильно действует на подаче, как он оказывает давление на соперника».

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ATP Майами Новак Джокович Якуб Меншик
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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