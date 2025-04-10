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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 00:30 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:54
285
0

Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ

Вечером 9 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов

10 апреля 2025, 00:30 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:54
285
0
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

В среду команды порадовали яркой игрой зрителей в Париже и Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская Барселона на домашней арене разгромила немецкую Боруссию Дортмунд (4:0).

Болельщики в Париже наблюдали, как ПСЖ нанес поражение английской Астон Вилле (3:1).

Ответные матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Первые матчи

8 апреля

  • 22:00. Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 3:0
  • 22:00. Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 1:2

9 апреля

  • 22:00. Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:0

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1

Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямаль, 77

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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