Принц Уильям огорчен. ПСЖ с шедеврами одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов
На ответный поединок 1/4 финала парижане поедут с гандикапом в два мяча – 3:1
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Два красивых мяча для подопечных Луиса Энрике забили Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Еще один положил Нуну Мендеш. У вилланов единственный мяч оформил Морган Роджерс.
ПСЖ удалось оформить камбек после гола Роджерса на 35-й минуте.
На арене присутствовал принц Великобритании Уильям. По понятным причинам, он болел за коллектив из Бирмингема.
Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ состоится 15 апреля в Англии. Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом.
Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Первый матч, 9 апреля
ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1
Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35
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