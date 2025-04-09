Принц Уильям огорчен. ПСЖ с шедеврами одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Два красивых мяча для подопечных Луиса Энрике забили Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Еще один положил Нуну Мендеш. У вилланов единственный мяч оформил Морган Роджерс.

ПСЖ удалось оформить камбек после гола Роджерса на 35-й минуте.

На арене присутствовал принц Великобритании Уильям. По понятным причинам, он болел за коллектив из Бирмингема.

Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ состоится 15 апреля в Англии. Победитель противостояния выйдет в полуфинал еврокубка, где встретится либо с Арсеналом, либо с Реалом.

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 9 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine