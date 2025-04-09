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Лига Чемпионов
ПСЖ
09.04.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 13:23 |
63
0

ПСЖ – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля в 22:00

09 апреля 2025, 13:23 |
63
0
ПСЖ – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее парижане и вилланы никогда не играли между собой.

Ответная игра между Астон Виллой и ПСЖ запланирована на 15 апреля в Бирмингеме на Вилла Парк. Победитель противостояния выйдет в полуфинал главного еврокубка, где встретится или с Арсеналом, или с Реалом.

ПСЖ – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Астон Вилла
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Трансляция матча В эфире

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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