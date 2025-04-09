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Лига Чемпионов
ПСЖ
09.04.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 12:05 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:07
215
0

ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2025, 12:05 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:07
215
0
ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

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9 апреля свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут ПСЖ и Астон Вилла. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане выдают весьма достойный сезон, к победам на внутренней арене все привыкли, но все-таки клуб держит марку. В последнем туре французской Лиги 1 ПСЖ обыграл дома со скромным счетом 1:0 Анже, что позволило оформить досрочное чемпионство. Есть все шансы сделать «золотой дубль», так как в Кубке Франции подопечные Луиса Энрике сыграют против скромного Реймса.

Тяжело команда смотрелась на Этапе Лиги в Лиге Чемпионов, только серия из трех побед в концовке все-таки позволила пролезть в раунд плей-офф со скромного 15-го места. В плей-офф парижане с общим счетом 10:0 выбили из турнира Брест, а потом была битва против Ливерпуля, где при большом преимуществе проиграли дома 0:1, а потом взяли реванш в гостях на выезде, выиграв с таким же счетом 1:0, в серии пенальти ПСЖ был точнее.

После ухода Мбаппе как будто развязались руки у других игроков, есть ощущение, что это команда, блестяще смотрится Дембеле. Такой ПСЖ способен побороться за победу в турнире. Кадровых проблемы неболшие, под вопросом вход на поле только Ли Кан Ин, не сыграет Маркиньйос из-за перебора желтых карточек.

Астон Вилла

Бирмингемцы в этой Лиге Чемпионов не просто участники, а уже дошли до четвертьфинала. Астон Вилла еще на этапе Лиги смотрелась хорошо, заняв восьмое место клуб сразу пробился в 1/8 финала, где немного повезло со жребием, отомстили Брюгге за нелепое поражение – 3:1 в гостях и 3:0 дома.

Подопечные Эмери набрали мощный ход, ведь находятся на серии из семи побед во всех турнирах. В чемпионате они пока седьмые, но отставание от топ-4 всего два очка, так что вся борьба впереди, команда в последнем туре обыграла дома сильный в этом сезоне Ноттингем Форест – 2:1.

«Вилла» продолжает борьбу и в Кубке Англии, где уже добрались до полуфинала, там придется сыграть в конце апреля против не самого страшного Кристал Пэлас. Не смогут выйти на поле Гарсия, Джимо-Алоба и Мален, под вопросом Бейли и Баркли.

Прогноз

Парижан считают большими фаворитами в данном противостоянии, хотя не все так однозначно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,38, ничья – 5,34, победа Астон Виллы – 7,66. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть команды имеют немалый еврокубковый опыт, ранее они никогда не пересекались. Я думаю, Астон Вилла окажет достойное сопротивление, и не будет отсиживаться в обороне, ставка на обмен голами выглядит интересно за 1,73.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
9 апреля 2025 -
22:00
Астон Вилла
Обе забьют 1.73 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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