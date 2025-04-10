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Лига Чемпионов
ПСЖ
09.04.2025 22:00 – FT 3 : 1
Астон Вилла
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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 05:38 |
94
0

Луис ЭНРИКЕ: «Гол на последней минуте стал вишенкой на торте»

Наставник ПСЖ провел пресс-конференцию после победы над Астон Виллой (3:1)

10 апреля 2025, 05:38 |
94
0
Луис ЭНРИКЕ: «Гол на последней минуте стал вишенкой на торте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над Астон Виллой (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25:

«Я думаю, что мы заслужили победу в матче, и то, что мы забили гол на последней минуте, было очень хорошо для нас и для нашей уверенности. Теперь мы должны думать о втором матче, который будет тяжелым.

Мы увидели игру, которую ожидали. Они пытались создать нам проблемы с помощью своих стандартов. Всегда тяжело создавать моменты против команды, которая разворачивает средний блок. Мы хорошо прессинговали и были решительными в переходах.

Дуэ? Он специалист в ситуациях один на один. У него отличный удар и умение защищаться. Мне очень повезло, потому что даже те, кто был на скамейке запасных, имеют необходимые навыки и качества, чтобы изменить ситуацию. Мне очень повезло, что у меня есть команда с таким талантом.

Мы всегда стараемся проанализировать, что может сделать соперник. Это всегда команда, которая много атакует. Мы хорошо прессинговали, заставили их играть в много длинных передач. Я считаю, что мы заслужили победу. Несмотря на то, что они, возможно, больше оборонялись, чем обычно, они все равно обладают атакующими инструментами, чтобы создавать проблемы.

Команда продемонстрировала, что готова быть конкурентоспособной против любого соперника. Гол Дуэ позволил нам уйти на перерыв в хорошей позиции. Гол на последней минуте стал вишенкой на торте.

Когда команда забивает, не создав до этого ни одного голевого момента, это создает сложную ситуацию, в которой трудно ориентироваться. С нами такое случалось неоднократно. Я думаю, что результат отражает разницу между двумя сторонами, а также отражает нашу преданность и вовлеченность».

Игрок матча Хвича Кварацхелия:

«Нам противостояла сложная команда. Мы довольны этим результатом, но нам нужно продолжать, ведь есть вторая игра, и работа еще не закончена. Второй матч будет сложным, но мы должны стараться играть в свою игру, а там посмотрим».

Видеообзор матча ПСЖ – Астон Вилла (3:1)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
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Луис Энрике ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла Лига чемпионов пресс-конференция Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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