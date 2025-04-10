ЭМЕРИ: C принцем Уильямом попытаемся создать особенный вечер на Вилла Парк

Главный тренер английской Астон Виллы Унаи Эмери прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/4 финала против ПСЖ (1:3):

«Третий гол мало что меняет. При счете 1:2 мы думали о втором матче как об игре, которую мы хотим выиграть. Мы все еще в борьбе, я очень горжусь игроками. Тем, как мы развиваемся в «Астон Вилле», нашими требованиями, игрой здесь против ПСЖ. Мы фантастически соревновались. Мы были близки к хорошему результату.

Это не изменит наш подход к следующей игре. Неважно было, будет ли 1:2, или 1:3. Они фавориты, они доминировали с мячом, с хорошими вингерами, игроками, которые играют с большой интенсивностью в середине поля. Конечно, мы можем сыграть лучше на следующей неделе.

Это футбол. Мы играли против команды, которая действует очень быстро. При счете 1:2 я хотел, чтобы мы пошли дальше и выиграли матч. Но с другой стороны, ты не хочешь, чтобы игра вышла из-под контроля. Логично, что мы играли, зная, что осталось впереди еще 90 минут. Мы будем играть дома, и мы отдадим все силы.

Мы гордимся тем, что все поддерживают «Астон Виллу». С принцем Уильямом, болельщиками с 1982 года, младшими и всеми фанатами, мы попытаемся создать особенный вечер на «Вилла Парк». Мы попытаемся создать атмосферу, мы попытаемся улучшить нашу игру. Положительные моменты? Как мы соревновались.

Нам нужно было быть дисциплинированными в обороне, защищаться ниже, чем обычно. Даже когда мы проигрывали 1:2, у нас было три момента. Нам нужно было быть увереннее, и мы были такими в первом тайме, но не во втором. Последний гол, который мы пропустили, мы должны просто принять. Наше мышление не сильно меняется – мы должны побеждать дома и с разницей больше одного мяча».

Форвард Астон Виллы Морган Роджерс:

«Это было сложно. Очевидно, что ПСЖ – очень хорошая команда со звездами. Мы знали, что нам предстоит борьба, и мы должны были сражаться, но немного качества с их стороны и, возможно, ошибки с нашей стороны сделали разницу.

Мы знали, что будет сложно. Мы наблюдали за их последними играми и знаем, насколько смертоносными и острыми они бывают. Теперь они поставили весь мир в известность.

Мы знаем, что у нас достаточно качества, чтобы доставить проблемы любой команде в мире, и я думаю, что временами мы так и делали. Нам нечего терять, так почему бы не сделать это?»

Защитник Астон Виллы Мэтти Кэш:

«Это была тяжелая ночь. Мы знали, что, приехав сюда, нам придется нелегко. Они доминировали против «Ливерпуля», и им не повезло, что они проиграли тогда первый матч. Я думаю, мы очень хорошо оборонялись, но в конце нам не повезло пропустить. Следующий матч будет на «Вилла Парк», и я думаю, что это будет совсем другая игра.

Тренер только что говорил с нами и сказал: «Это только перерыв». Дома мы очень сильны. Мы более чем способны забить два или три мяча. Мы извлечем из этого уроки и будем двигаться дальше. Мы должны уважать их; они, вероятно, фавориты на победу в турнире».

Видеообзор матча ПСЖ – Астон Вилла (3:1)