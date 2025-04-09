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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:43
586
0

ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов

Принц Уильям присутствует на четвертьфинальном поединке ПСЖ и Астон Виллы

09 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:43
586
0
ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля ПСЖ в Париже принимает Астон Виллу на стадионе Парк-де-Пренс в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На стадионе присутствует наследник Короля Великобритании Чарльза III – принц Уильям Уэльский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между ПСЖ и Виллой состоится 15 апреля в Бирмингеме.

Победитель противостояния в полуфинале главного еврокубка сыграет либо против Арсенала, либо против Реала.

ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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