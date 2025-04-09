ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов
Принц Уильям присутствует на четвертьфинальном поединке ПСЖ и Астон Виллы
9 апреля ПСЖ в Париже принимает Астон Виллу на стадионе Парк-де-Пренс в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На стадионе присутствует наследник Короля Великобритании Чарльза III – принц Уильям Уэльский.
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Ответная игра между ПСЖ и Виллой состоится 15 апреля в Бирмингеме.
Победитель противостояния в полуфинале главного еврокубка сыграет либо против Арсенала, либо против Реала.
ФОТО. Наследник Короля Великобритании прибыл в Париж на матч Лиги чемпионов
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