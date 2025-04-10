9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 9 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Роджерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1 Дуэ, 39 мин.

ГОЛ! 2:1 Хвича Кварацхелия, 49 мин.

ГОЛ! 3:1 Нуну Мендеш, 90+2 мин.