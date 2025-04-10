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Лига Чемпионов
ПСЖ
09.04.2025 22:00 – FT 3 : 1
Астон Вилла
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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 01:10 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:14
1550
1

ПСЖ – Астон Вилла – 3:1. Эффектный камбек Парижа. Видео голов и обзор матча

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля 2025, 01:10 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:14
1550
1
ПСЖ – Астон Вилла – 3:1. Эффектный камбек Парижа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 9 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Роджерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1 Дуэ, 39 мин.

ГОЛ! 2:1 Хвича Кварацхелия, 49 мин.

ГОЛ! 3:1 Нуну Мендеш, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
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ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла видео голов и обзор Лига чемпионов Дезире Дуэ Морган Роджерс Хвича Кварацхелия Нуну Мендеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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