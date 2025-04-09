Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию
Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов
В первом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
Каталонцы агрессивно начали матч, подтверждая статус фаворитов, и сразу организовали несколько угроз воротам гостей. Активными действиями выделялся Ямаль. Сначала с ударом соперника справился Кобель, а затем Ямаль после своего прохода с острого угла не попал в цель. Было опасно и после удара из центра штрафной от Левандовски, когда Кобель снова продемонстрировал свою реакцию.
Не сумев забить быстрый гол, «блаугранас» несколько ослабили давление на защитные построения «Боруссии», но по-прежнему владели ощутимым территориальным преимуществом. И в середине первого тайма хозяева поля добились своего. После скидки партнера Кубарси с линии вратарской переправил футбольный снаряд в цель, но автором гола стал Рафинья, который успел коснуться мяча на линии ворот.
Каталонцы продолжили владеть преимуществом, но в то же время позволяли дортмундцам приближаться к своей штрафной. И «шмели» вполне могли воспользоваться предоставленными им шансами. У Гирасси было три голевые возможности, которые он не использовал. Дважды Гирасси в выгодной ситуации не попал по мячу, а в одном из эпизодов не попал в ближний угол.
А вторая половина встречи стала катастрофой для «Боруссии». Вскоре после перерыва «блаугранас» удвоили свое преимущество: скидкой Рафиньи воспользовался Левандовски, который практически с линии ворот переправил мяч в цель. Позже два отличных шанса не использовал Фермин. Сначала он пробил впритирку со штангой, а затем на добивании отправил мяч выше ворот.
Дортмундцы попробовали перейти к атакующим действиям и сразу получили стремительный контрвыпад. На этот раз Фермин ассистировал Левандовски, который из центра штрафной отправил мяч в ворота. А точку в матче поставил Ямаль, который замкнул прострел Рафиньи. Радость болельщиков «Барселоны» после уверенной победы несколько омрачил вынужденный уход с поля Ямаля, который в конце поединка попросил замену.
4:0 – «Барселона» практически сняла вопрос об участнике полуфинала от этой пары.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.
«Барселона» – «Боруссия» (Дортмунд) – 4:0
Голы: Рафинья (25), Левандовски (48, 66), Ямаль (77)
Предупреждения: Адееми (24), Гирасси (74)
«Барселона»: Щенсны, Бальде, И.Мартинес (Араухо, 81), Кубарси, Кунде, Педри (Э.Гарсия, 81), Ф. де Йонг, Фермин (Гави, 74), Рафинья, Левандовски (Ферран Торрес, 81), Ямаль (Фати, 86)
«Боруссия»: Кобель, Раерсон (Зюле, 78), Джан, Антон, Бенсебаини, Чуквуэмека (Рейна, 67), Нмеча (Эзджан, 67), Брандт, Гиттенс (Дюранвиль, 78), Гирасси, Адееми (Байер, 46)
Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)
Стадион «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву
Команду в следующем сезоне возглавит Хаби Алонсо.
Вчера вечер был трагичен❗
А сегодня - для шмелей... 💛🖤🐝🐝🐝
И счёт тоже - неприличен❗
.
Реала фаны - все в печали... 😢😢😢
Но вижу 😸Мурлыку - тоска отступает❗❤️
Привет от меня (от Витали) 👋
Ему передайте. Кто вдруг повстречает❗😊