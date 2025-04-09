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Лига Чемпионов
Барселона
09.04.2025 22:00 – FT 4 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:17
924
13

Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию

Каталонцы сделали уверенный шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 23:51 | Обновлено 10 апреля 2025, 01:17
924
13
Интриги не осталось. Барселона разгромила дортмундскую Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Каталонцы агрессивно начали матч, подтверждая статус фаворитов, и сразу организовали несколько угроз воротам гостей. Активными действиями выделялся Ямаль. Сначала с ударом соперника справился Кобель, а затем Ямаль после своего прохода с острого угла не попал в цель. Было опасно и после удара из центра штрафной от Левандовски, когда Кобель снова продемонстрировал свою реакцию.

Не сумев забить быстрый гол, «блаугранас» несколько ослабили давление на защитные построения «Боруссии», но по-прежнему владели ощутимым территориальным преимуществом. И в середине первого тайма хозяева поля добились своего. После скидки партнера Кубарси с линии вратарской переправил футбольный снаряд в цель, но автором гола стал Рафинья, который успел коснуться мяча на линии ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонцы продолжили владеть преимуществом, но в то же время позволяли дортмундцам приближаться к своей штрафной. И «шмели» вполне могли воспользоваться предоставленными им шансами. У Гирасси было три голевые возможности, которые он не использовал. Дважды Гирасси в выгодной ситуации не попал по мячу, а в одном из эпизодов не попал в ближний угол.

А вторая половина встречи стала катастрофой для «Боруссии». Вскоре после перерыва «блаугранас» удвоили свое преимущество: скидкой Рафиньи воспользовался Левандовски, который практически с линии ворот переправил мяч в цель. Позже два отличных шанса не использовал Фермин. Сначала он пробил впритирку со штангой, а затем на добивании отправил мяч выше ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундцы попробовали перейти к атакующим действиям и сразу получили стремительный контрвыпад. На этот раз Фермин ассистировал Левандовски, который из центра штрафной отправил мяч в ворота. А точку в матче поставил Ямаль, который замкнул прострел Рафиньи. Радость болельщиков «Барселоны» после уверенной победы несколько омрачил вынужденный уход с поля Ямаля, который в конце поединка попросил замену.

4:0 – «Барселона» практически сняла вопрос об участнике полуфинала от этой пары.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Барселона» – «Боруссия» (Дортмунд) – 4:0

Голы: Рафинья (25), Левандовски (48, 66), Ямаль (77)

Предупреждения: Адееми (24), Гирасси (74)

«Барселона»: Щенсны, Бальде, И.Мартинес (Араухо, 81), Кубарси, Кунде, Педри (Э.Гарсия, 81), Ф. де Йонг, Фермин (Гави, 74), Рафинья, Левандовски (Ферран Торрес, 81), Ямаль (Фати, 86)

«Боруссия»: Кобель, Раерсон (Зюле, 78), Джан, Антон, Бенсебаини, Чуквуэмека (Рейна, 67), Нмеча (Эзджан, 67), Брандт, Гиттенс (Дюранвиль, 78), Гирасси, Адееми (Байер, 46)

Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Стадион «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Макс Максов
Арсенал - Барселона, був би чудовий фінал! Як в 2006...
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+2
NATS
Я представляю, как болельщикам Реала тяжко второй день подряд
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+2
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apepa
Финал хачу Арсенал Барса. Будет заруба. Обещаю!
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+1
Maxcrimea10
А хiба та iнирига була?)
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0
Полковник
Величайшая Барселона☝️
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0
⚒️⚽🧊🎾Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️
0-3 в ЛЧ для "Королей"... 🤍👑👑👑
Вчера вечер был трагичен❗
А сегодня - для шмелей... 💛🖤🐝🐝🐝
И счёт тоже - неприличен❗
.
Реала фаны - все в печали... 😢😢😢
Но вижу 😸Мурлыку - тоска отступает❗❤️
Привет от меня (от Витали) 👋
Ему передайте. Кто вдруг повстречает❗😊
Ответить
-7
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