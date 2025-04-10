«Стремятся к большему». Флик прокомментировал разгром Боруссии Дортмунд

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0:

«Мы еще не прошли квалификацию. Никогда не знаешь, что может случиться. Футбол – сумасшедший вид спорта. В Дортмунде мы должны будем сыграть так же хорошо, как сегодня. Это очень хорошая команда. Но мы уверены в себе и знаем, что нам нужно делать»

«Мы забили гол и хорошо сыграли. И то, и другое очень важно. Когда ты играешь так хорошо, как мы, ты будешь забивать голы, что и произошло в эту среду».

«Но дело не только в голах Рафинья, Левандовски и Ямаля, но и в том, как мы защищаемся. Мы провели отличную игру в целом. Видеть, как игроки выходят со скамейки запасных, влияют на игру и быстро набирают темп, это так здорово».

«Я очень ценю усилия, которые прилагают мои игроки, – они всегда стремятся к большему. Это фантастика. Наслаждение игрой – это часть всего этого, так же как и прессинг соперника, создание моментов, хорошая защита. Мои игроки получают удовольствие от футбола, тренировок, от того, что они вместе, а это ключ к тому, чтобы играть такие матчи, как сегодняшний».

Ответный матч пройдет 15 апреля в Дортмунде.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона разгромила дортмундскую «Боруссию».