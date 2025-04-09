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9 апреля, свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Барселона и Боруссия Дортмунд. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Каталонцы не сразу начали показывать хорошую игру и результаты при Ханси Флике, но команда ведет борьбу за три трофея, а на внутренней арене вплотную приблизилась к «золотому дублю». В Ла Лиге Барса захватила лидерство, опережая Реал на 4 очка. Был шанс уйти в хороший отрыв в последнем туре, когда мадридцы уступили дома Валенсии – 1:2, однако, «гранатово-синие» тоже допустили осечку, не сумев обыграть дома крепкий Бетис – 1:1.

В Кубке Испании Барселона дошла до финала, где 26 апреля сразится с мадридским Реалом. Пока все хорошо и в Лиге Чемпионов, но четвертьфинал слишком ранняя стадия, чтоб говорить о трофее. На предыдущем этапе плей-офф каталонцы прошли португальскую Бенфику – 1:0 на выезде и 3:1 дома.

Флик не боится доверять молодым футболистам: Кубарси, Гави, Педри, Бальде, Ямаль, самому старшему из этих парней 22 года, а ведь они все эти футболисты вышли в основе в последнем матче.

Серия без поражений команды уже достигла 22 матчей, за это время было всего четыре ничьи. Точно не сыграют Берналь, Касадо, тер Штеген, под вопросом Ольмо.

Боруссия Дортмунд

Для «шмелей» Лига Чемпионов единственный турнир, в котором они на что-то претендуют, напомню, в прошлом сезоне они добрались до финала, где достойно уступили Реалу.

У клуба не лучшим образом идут дела на внутренней арене, Боруссия только восьмая в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 5 очков, а до топ-6 три балла. В последнем туре клубу удалось обыграть на выезде прямого конкурента Фрайбург со счетом 4:1.

Какой-то стабильности под руководством Нико Ковача не наблюдается, команда может выдать отдельный сильный матч, хотя вероятность провала всегда тоже высокая. Не смогут сыграть в предстоящем матче из-за травм Азхил, Кемпбелл, Мане, Забитцер, Шлоттербек, из-за перебора желтых карточек не сыграет Гросс.

Личные встречи

История очных противостояний команд насчитывает 5 матчей, Боруссия ранее никогда не побеждала, 3 поражения и две ничьи. Последний раз соперники пересекались в этом сезоне Лиги Чемпионов, на Этапе Лиги, тогда Барса в зрелищной битве выиграла в гостях со счетом 3:2.

Прогноз

Барса справедливо считается большим фаворитом этой пары, они играют дома и находятся в лучшей форме.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,35, ничья – 5,61, победа Боруссии Дортмунд – 7,84. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Каталонцы должны владеть явным преимуществом в этой игре, ставлю на их успех с форой -1,5 гола за 1,84.

Прогноз Sport.ua Барселона Боруссия Д Фора Барселоны (-1.5) 1.84 Сделать ставку

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