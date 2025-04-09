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  4. Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Барселона
09.04.2025 22:00 – FT 4 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:01
3005
0

Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 00:01
3005
0
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Боруссия Д

В среду, 9 апреля, прошел матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Каталонцы благодаря голам Рафиньи, Левандовски (дубль) и Ямаля разбили соперника со счетом 4:0.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» - «Интер».

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч, 9 апреля.

Барселона – Боруссия Д – 4:0 (обновляется)

Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямаль, 77.

ГОЛ! Рафинья, 25 мин, 1:0

ГОЛ! Левандовски, 48 мин, 2:0

ГОЛ! Левандовски, 66 мин, 3:0

ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 4:0

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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