Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов
В среду, 9 апреля, прошел матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.
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Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Каталонцы благодаря голам Рафиньи, Левандовски (дубль) и Ямаля разбили соперника со счетом 4:0.
Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» - «Интер».
Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч, 9 апреля.
Барселона – Боруссия Д – 4:0 (обновляется)
Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямаль, 77.
ГОЛ! Рафинья, 25 мин, 1:0
ГОЛ! Левандовски, 48 мин, 2:0
ГОЛ! Левандовски, 66 мин, 3:0
ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 4:0
События матча
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