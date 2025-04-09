В среду, 9 апреля, состоится поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы в 1/8 финала выбили из турнира лиссабонскую «Бенфику», дважды обыграв соперников (1:0 и 3:1). Дортмундская «Боруссия» начала свой путь в плей-офф с 1/16 финала, где прошла лиссабонский «Спортинг». На следующей стадии «шмели» благодаря гостевой победе со счетом 2:1 оказались сильнее французского «Лилля». Команды встречались в Дортмунде в основном раунде текущей Лиги чемпионов, и в том матче «Барселона одержала победу со счетом 3:2. У «Боруссии» дублем отметился Гирасси, а за каталонцев забивали Рафинья и Ферран Торрес (дубль).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Боруссия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Барселона Боруссия Д Обе команды забьют (да) 1.67 Сделать ставку

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