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Лига Чемпионов
Барселона
09.04.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 09 апреля 2025, 10:37
77
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Барселона – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 09 апреля 2025, 10:37
77
0
Барселона – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 апреля, состоится поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы в 1/8 финала выбили из турнира лиссабонскую «Бенфику», дважды обыграв соперников (1:0 и 3:1). Дортмундская «Боруссия» начала свой путь в плей-офф с 1/16 финала, где прошла лиссабонский «Спортинг». На следующей стадии «шмели» благодаря гостевой победе со счетом 2:1 оказались сильнее французского «Лилля». Команды встречались в Дортмунде в основном раунде текущей Лиги чемпионов, и в том матче «Барселона одержала победу со счетом 3:2. У «Боруссии» дублем отметился Гирасси, а за каталонцев забивали Рафинья и Ферран Торрес (дубль).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Боруссия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
9 апреля 2025 -
22:00
Боруссия Д
Обе команды забьют (да) 1.67 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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