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08 апреля 2025, 22:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:38
3039
0

ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни

Марина Лученко-Щенсна транслирует жизнь с Войцехом Щенсны

08 апреля 2025, 22:36 | Обновлено 08 апреля 2025, 22:38
3039
0
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
Instagram. Марина Лученко-Щенсна

Марина Лученко-Щенсна поделилась новыми фото из личного архива, среди которых — кадры с мужем Войцехом Щенсны и детьми.

Пара вместе уже более 10 лет: в 2015 году Войцех сделал Марине предложение, а позже они поженились в Греции.

В 2018 году у них родился сын Лиам, а в июле 2024 года — дочь Ноэлия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Семья недавно переехала в Каталонию после того, как вратарь подписал контракт с «Барселоной».

В новом посте украинка подвела итоги марта, добавив видео с дочкой, фото из Варшавы, Испании и кадры из путешествия на частном самолёте.

Один из снимков сделан в студии Кубы Галиньски, что может намекать на новую музыкальную работу певицы.

«Жду новых релизов», — написал один из подписчиков. Войцех ответил просто: «О, очень мило».

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фото Войцех Щенсны lifestyle Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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