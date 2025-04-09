7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Не так давно экс-голкипер «Динамо» Георгий Бущан, который в январе уехал играть в Саудовскую Аравию, оформив контракт с клубом «Аль-Шабаб», с разочарованием рассказал, что открыл для себя одну неприятную истину – его в силу возраста постепенно начинают «списывать» со счетов в национальной команде страны. Возможно, 30-летний вратарь все-таки чрезмерно драматизирует и на самом деле у него еще будут шансы показать себя в стане «сине-желтых», так как для игрока своего амплуа он пребывает в оптимальном возрасте, да и в Саудовской Аравии играет все же в элитарном дивизионе.

А вот кому о сборной Украины стоит уже забыть точно, так это о героях нашего сегодняшнего материала. Когда-то их привлекали к матчам национальной команды страны, но сегодня все они пусть и выступают за рубежом, но делают это в тамошней трясине – в командах низших дивизионов, названия которых многие наши читатели, вероятно, именно сейчас откроют для себя впервые…

Игорь Худобяк

Возраст: 40 лет

Клуб: «Эрмис» (Арадипу, Кипр)

Давайте будем откровенны друг с другом сразу: вряд ли кто-то из нас следит даже за элитарным дивизионом чемпионата Кипра, не говоря уже о третьей лиге, где ныне и выступает 40-летний Игорь Худобяк. В свое время полузащитник сыграл 6 матчей за национальную сборную Украины, однако после февраля 2018-го выступает исключительно за пределами родной страны.

С января 2019-го Худобяк играет на Кипре. Сперва четыре с половиной года он провел в «Этникосе», с которым под конец пребывания в этой команде вылетел из элитарного дивизиона и начал выступать во второй лиге. Впоследствии Худобяк играл за коллектив той же второй лиги Кипра – «Ксилотимву», а летом минувшего года, все еще имея желание играть в футбол, подписал однолетнее трудовое соглашение с третьелиговым «Эрмисом». Интересно, что не так давно этот клуб в соцсетях решил поздравить своего украинского легионера с 40-летием, и ответственные сотрудники «Эрмиса» отличились тем, что неправильно написали фамилию Игоря, который является ключевым футболистом первой команды (25 матчей в текущем сезоне, причем все – в стартовом составе). Такой вот уровень во всем…

Павел Ксенз

Возраст: 38 лет

Клуб: «Мазур» (Карчев, Польша)

Несмотря на то, что Польша куда более близка Украине и украинцам, нежели Кипр, однако, опять же положа руку на сердце, многие ли из нас что-либо знают о таком населенном пункте этой страны, как Карчев? Вряд ли, потому как население этого городка едва-едва превышает 10 тысяч жителей – в Украине найдется немало поселков, где живет больше людей, чем в городе Карчев.

В Карчеве в рядах местного «Мазура» ныне выступает 38-летний экс-защитник сборной Украины Павел Ксенз, на счету которого, что правда, всего один матч за национальную команду страны, проведенный в уже достаточно далеком 2015 году… В отличие от Худобяка, Ксенз практически всю профессиональную карьеру провел на родине, за исключением непродолжительного вояжа в 2018-м в польскую «Сандецью».

На момент начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Павел Ксенз играл во Второй лиге за «Левый Берег». Однако в апреле того года защитник оказался в Польше, где в рядах малоизвестных коллективов из трясины и продолжает выступления. Стоит лишь отметить, что «Мазур» из Карчева (за который Ксенз уже успел сыграть 35 матчей, отличившись 10 голами и 10 ассистами) – это команда, играющая на уровне пятого дивизиона польского футбола…

Антон Шиндер

Возраст: 37 лет

Клуб: «Унтеррайхенбах» (Германия)

Центральный нападающий Антон Шиндер провел два матча в национальной сборной Украины (по одному – в 2011 и 2012 годах). Также на родине он поиграл за «Таврию», «Ворсклу», «Минай», «Черноморец», «Олимпик» и даже имеет на счету один поединок в Кубке Украины в футболке «Шахтера».

Впрочем, для Шиндера с юных лет абсолютно нечужой была и Германия – страна, где он, собственно, и делал первые шаги в футболе еще на молодежном уровне. Поэтому неудивительно, что в 2021-м, оказавшись невостребованным на родине, Шиндер предпочел вернуться в Германию, и с тех пор продолжает играть там за различные коллективы из низших лиг, которые, откровенно говоря, можно смело характеризовать даже не «трясиной», а истинным «болотом».

В частности, с августа минувшего года Шиндер является футболистом команды «Унтеррайхенбах» (многие ли из наших читателей слышали о ней ранее – признавайтесь честно), которая выступает в Региональной лиге Бавария Северо-Восток, причем является там одним из аутсайдеров. На счету Шиндера в этом коллективе 2 забитых мяча в 14 матчах, а для лучшего понимания ситуации подчеркнем, что в общенемецкой футбольной классификации дивизион, в котором ныне играет «Унтеррайхенбах», соответствует уровню шестой лиги.

Интересно также то, что в августе минувшего года, объявляя о подписании Шиндера, «Унтеррайхенбах» сообщил, что украинец, помимо выступлений на поле, также согласился помогать Маттиасу Рашеру в статусе ассистента главного тренера, так как имеет в будущем амбиции попробовать свои силы в наставническом ремесле.

Денис Дедечко

Возраст: 37 лет

Клуб: «Кымпулунг» (Румыния)

Благодаря опорному полузащитнику Денису Дедечко, который еще в 2013 году сыграл один-единственный матч за национальную сборную Украины, мы также смогли узнать о существовании такого клуба в Румынии как «Кымпулунг». Футболистом этой команды Дедечко стал лишь в начале нынешнего года, когда подписал соглашение сроком до конца текущего сезона, но с возможностью дальнейшей пролонгации при решении ключевой задачи – невылета из текущего дивизиона.

В настоящий момент «Кымпулунг» играет во второй лиге румынского футбола и пока является едва ли не основным претендентом на то, чтобы вылететь из нее по итогам текущего розыгрыша. Дедечко уже успел сыграть несколько матчей за новый коллектив, но, говоря откровенно, летом, когда Денису исполнится уже 38, ему предстоит как следует поломать голову над целесообразностью дальнейших выступлений на таком уровне. Все-таки ранее в основном Дедечко выступал, пусть и не в самых сильных с футбольной точки зрения странах, зато преимущественно – в элитарных их дивизионах, а тут…

Артем Громов

Возраст: 35 лет

Клуб: «Юнион Мауэр» (Австрия)

Еще один коллектив, о котором вы ранее вряд ли когда-то слышали, но к которому ныне имеет прямое отношение бывший игрок сборной Украины по футболу (2 матча, дебют еще осенью 2014-го) – это «Юнион Мауэр», проводящий свои матчи на уровне третьего дивизиона чемпионата Австрии.

Здесь с лета минувшего года выступает 35-летний вингер/форвард Артем Громов, который в УПЛ успел поиграть за «Ворсклу», «Зарю», «Днепр-1» и «Динамо». Громов является самым возрастным футболистом «Юнион Мауэр», основу которого преимущественно составляют совсем молодые исполнители.

К настоящему моменту Артем успел сыграть 14 матчей и забить 3 мяча за «Юниор Мауэр», который располагается в середине турнирной таблицы зоны Восток Региональной лиги и достаточно близок к тому, чтобы решить свою ключевую задачу – сохранить прописку в дивизионе, так как годом ранее эта команда выступала вообще на уровне Венской городской лиги, выиграв которую и пошла на повышение.

Игорь Пластун

Возраст: 34 года

Клуб: «Эйпен» (Бельгия)

ФК Эйпен. Игорь Пластун

Именно «Эйпен», который основан в 1945 году, но лишь в 2010-м впервые в своей истории пробился в элитарный дивизион бельгийского футбола, является наиболее узнаваемой командой из всех, о которых мы говорим в рамках данного материала. Что правда, в настоящий момент «панды» выступают в Челленджер Про-лиге – втором по силе дивизионе тамошнего футбола, куда вылетели по итогам минувшего розыгрыша из элитарной лиги – в «Лудогорце».

Ныне игроком «Эйпена» является 34-летний экс-центрбек сборной Украины Игорь Пластун, на счету которого 5 матчей за «сине-желтых». В свое время этот защитник провел три неплохих сезона в Бельгии за «Гент», но затем вернулся в Болгарию, где ему, по сути, и удалось достичь ключевых высот в карьере на клубном уровне.

Минувший год Пластун отыграл в Казахстане за «Ордабасы», а затем в статусе свободного агента подыскивал варианты с трудоустройством в Европе. Получилось договориться с «Эйпеном», где у Игоря краткосрочный контракт до конца текущего сезона. А что будет далее – посмотрим уже летом, однако с ходу вернуться в элиту бельгийского футбола у «панд» уже не получится.

Артем Беседин

Возраст: 29 лет

Клуб: «Лишень» (Брно, Чехия)

ФК Лишень. Артем Беседин

Вряд ли до начала нынешнего года многие из читателей слышали и о чешской команде «Лишень», представляющей город Брно. Что уж там говорить об этом клубе, если за более чем столетнюю его историю ключевым достижением является выход во второй по силе дивизион чешского футбола, который случился по результатам сезона-2018/19. С тех пор «Лишень» и выступает во второй лиге, хотя в 2021-м даже был близок к тому, чтобы пробиться в элитарный дивизион.

О команде «Лишень» мы узнали благодаря экс-форварду сборной Украины Артему Беседину, который в прошлом, будучи еще представителем «Динамо», сыграл 19 поединков и забил 2 мяча за «сине-желтых». В январе 2023-го Беседин покинул киевский клуб: сперва на правах аренды играл на Кипре за «Омонию», а через шесть месяцев в статусе свободного агента уехал в Казахстан – в «Ордабасы», где успел поиграть вместе с уже упоминавшимся чуть выше Пластуном.

За «Лишень» Беседин уже успел отличиться забитым мячом, и кто-то может возразить, о каком доигрывании идет речь, если футболисту в конце марта только исполнилось 29 лет. Однако, если оценивать ситуацию трезво, то становится очевидным – вряд ли у Артема есть большие перспективы на хорошем уровне в профессиональном футболе. Да, у него еще есть силы и время, чтобы поиграть и для души, и для кармана, однако с точки зрения серьезных трофеев и выступлений на международном уровне… Давайте будем реалистами: с этим уже давно покончено, так как свой последний матч за сборную Украины Беседин сыграл еще на Евро-2020, то есть уже практически четыре года назад.