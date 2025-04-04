«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о своей реакции на невызов в ряды национальной сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций:

«Когда я ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то я ехал. А сейчас... Не вызвали. Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают.

Здесь я приехал, мне только 30 лет. Говорят, что у меня полкарьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году. И ты уже начинаешь задумываться: «30 лет, чемпионат Украины... Что-то не то». Сюда я приехал и чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. Насчет сборной, я очень-очень-очень расстроился».

Ранее Георгий Бущан рассказал о разговоре с Криштиану Роналду.