«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины
Украинский вратарь «Аль-Шабаба» был расстроен из-за решения Сергея Реброва
Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о своей реакции на невызов в ряды национальной сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций:
«Когда я ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то я ехал. А сейчас... Не вызвали. Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают.
Здесь я приехал, мне только 30 лет. Говорят, что у меня полкарьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году. И ты уже начинаешь задумываться: «30 лет, чемпионат Украины... Что-то не то». Сюда я приехал и чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. Насчет сборной, я очень-очень-очень расстроился».
Ранее Георгий Бущан рассказал о разговоре с Криштиану Роналду.
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Потом после сборной сразу результат делает человек.
Тоже самое к Зубкову, человек с левого фланга приносит победу в кубке.
Тоже самое отношение к Батагову.
Короче Жора не расстраивайся показывай отличный футбол. Ты столько помог сборной, что я уверен поменяется тренер вернешься.
П.С. Тільки за лупа недорозвинена не могла зрозуміти, що сказав Бущан
бо грати за заштатний клуб далеко, м'яко кажучи, не самого сильного чемпіонату, пропускаючи ледь не в кожному матчі по 2-3 м'ячі і ще висувати якісь претензії...