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  4. «Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины
Лига наций
04 апреля 2025, 09:52 |
1034
13

«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» был расстроен из-за решения Сергея Реброва

04 апреля 2025, 09:52 |
1034
13
«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о своей реакции на невызов в ряды национальной сборной Украины на мартовские матчи Лиги наций:

«Когда я ездил поездом два дня, а потом после игры надо было ехать в сборную, то я ехал. А сейчас... Не вызвали. Может, я просто уже старый для Украины? Я не знаю. Меня понемногу списывают.

Здесь я приехал, мне только 30 лет. Говорят, что у меня полкарьеры впереди. Отношение по сравнению с Украиной отличается. В 30 лет я уже слышал, что надо уже делать какое-то омоложение в следующем году. И ты уже начинаешь задумываться: «30 лет, чемпионат Украины... Что-то не то». Сюда я приехал и чувствую, что я хочу еще жить. Еще хочется поиграть. Да, здесь жарковато, но ничего страшного. Насчет сборной, я очень-очень-очень расстроился».

Ранее Георгий Бущан рассказал о разговоре с Криштиану Роналду.

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Георгий Бущан Аль-Шабаб сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 13
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Falko
Не беріть важкого в голову. Це був лайв із Бущаном у Циганика, який нам Дмитро Вус починає викладати по 1 абзацу. Але не попереджає, що вони там ржали весь ефір. Трохи раніше вже було, як Жора чекає шампунь від Роналду, бо Мессі йому пиво підганяв.
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+4
Умник
Жора такой не один, есть еще Буяльский 2 недели тупо тренировки и без шансов выйти на поле.
Потом после сборной сразу результат делает человек.
Тоже самое к Зубкову, человек с левого фланга приносит победу в кубке.
Тоже самое отношение к Батагову.
Короче Жора не расстраивайся показывай отличный футбол. Ты столько помог сборной, что я уверен поменяется тренер вернешься.
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+3
Перець
В другому матчі в воротах повинен був бути Трубін,  може і результат був би кращий. А Жора дійсно похерили,   краще Судаков ніякий 
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0
VovanSidorovi4
Жора хороший вратарь.
Ответить
0
Saar
Який контраст з Луніним! Той вже двічі відмовлявся їхати у збірну!
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0
Remark
Зараз дуже висока конкуренція в збірній на місце голкіпера. Якщо не він в мінус, то Різник. Тут треба було обирати з них буде третім. 
П.С. Тільки за лупа недорозвинена не могла зрозуміти, що сказав Бущан 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Набор фраз непонятно о чем.
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-1
ĴØЌÉŔ
Ему что по приколу летать туда сюда ? Он запасной вратарь все равно будет лавку греть .
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-2
wojsergivan
всё типично для хохлотипеков страна жидоахметков
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Муґунот Уух
мабуть, він жартував
бо грати за заштатний клуб далеко, м'яко кажучи, не самого сильного чемпіонату, пропускаючи ледь не в кожному матчі по 2-3 м'ячі і ще висувати якісь претензії...
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-3
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