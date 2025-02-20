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  4. Украинский полузащитник продолжит карьеру во втором дивизионе Румынии
Румыния
20 февраля 2025, 13:13 |
387
0

Украинский полузащитник продолжит карьеру во втором дивизионе Румынии

Денис Дедечко договорился о сотрудничестве с ФК «Кымпулунг»

20 февраля 2025, 13:13 |
387
0
Украинский полузащитник продолжит карьеру во втором дивизионе Румынии
ФК Кымпулунг. Денис Дедечко

Украинский полузащитник Денис Дедечко продолжит карьеру во втором румынском дивизионе – договорился о сотрудничестве с ФК «Кымпулунг».

Стороны подписали контракт до конца текущего сезона, но сделку могут продлить, если клуб избежит вылета в третью лигу. «Кымпулунг» сыграл 15 матчей, набрал четыре балла и занимает 20-е место в турнирной таблице.

Дедечко последние три сезона провел в составе молдавского клуба «Зимбру» из Кишинева. В кампании 2024/25 сыграл 13 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола.

37-летний футболист ранее играл за клубы из Эстонии, Армении, Казахстана, Украины, а также провел один поединок в составе национальной сборной.

Сообщалось, что экс-игрок киевского «Динамо» подписал контракт с польским клубом.

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чемпионат Румынии по футболу Денис Дедечко трансферы
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
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