ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо нашел новый клуб в Европе

Бывший футболист киевского «Динамо» Илья Шкурин нашел новый клуб – продолжит выступление в варшавской «Легии».

Официальный сайт польского клуба объявил о подписании 25-летнего форварда. Стороны договорились о сотрудничестве до 31 декабря 2027 года. Сумма трансфера не сообщается, Шкурин перебрался в «Легию» из ФК «Сталь Мелец».

«Мы приветствуем Илью Шкурина в «Легии». Он – качественный нападающий и выдающийся игрок PKO Bank Polski Ekstraklasa, который прекрасно знает ее условия. Мы считаем, что он привнесет много качественного в атакующую игру команды, а его навыки, преданность делу, работа персонала и возможности развития «Легии» сделают его очень важным усилением команды», – сообщил Марцин Герра, вице-президент польского клуба.

В текущем сезоне Шкурин провел 20 матчей в чемпионате Польши за «Сталь Мелец», забил пять голов и отдал две результативные передачи. «Легия» набрала 36 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В сезоне 2021/22 Шкурин играл в Украинской Премьер-лиге за «Динамо», где провел 11 матчей и отдал четыре результативные передачи.