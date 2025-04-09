Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на приезд легендарного итальянского нападающего Франческо Тотти в россию:

«Честно, я не хочу до конца в это верить. Мне от этой информации не очень хорошо... Я вообще не понимаю, зачем он едет в россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, у него нет денег? Он мало заработал за свою карьеру?»

Напомним, чемпион мира прибыл в москву на церемонию вручения премии от РБ 7 апреля, но о его приезде стало известно еще несколько недель назад.