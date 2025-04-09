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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Италия
09 апреля 2025, 08:24 |
3148
4

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»

Бывший нападающий сборной Украины отреагировал на приезд Франческо Тотти в Россию

09 апреля 2025, 08:24 |
3148
4
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на приезд легендарного итальянского нападающего Франческо Тотти в россию:

«Честно, я не хочу до конца в это верить. Мне от этой информации не очень хорошо... Я вообще не понимаю, зачем он едет в россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, у него нет денег? Он мало заработал за свою карьеру?»

Напомним, чемпион мира прибыл в москву на церемонию вручения премии от РБ 7 апреля, но о его приезде стало известно еще несколько недель назад.

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москва Франческо Тотти Рома Рим российско-украинская война Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 4
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Lulinnha
Сам Миля в России играл но учит Тотти не ездить туда... 
Умно... 
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+2
0665826283
росія мафіозна структура, і вони повязані з італійською мафією! А тоті теж повязаний з мафією ! Ось і все пояснювання !
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0
MaximusOne
Він просто напевно програв всі гроші в лохотронних казинухах які ти рекламуєш.
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0
Xvalenok03
Денег много не бывает
Уж это милевский должен знать
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-2
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