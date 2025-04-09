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  4. Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
ATP
09 апреля 2025, 22:29 |
445
0

Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Карлос Алькарас и Каспер Рууд выиграли стартовые матчи, Александр Зверев вылетел

09 апреля 2025, 22:29 |
445
0
Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло определены все участники 1/8 финала.

Первый сеяный Александр Зверев покинул Мастерс, проиграв во втором раунде Маттео Берреттини. Итальянец далее сыграет против Лоренцо Музетти.

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас с камбеком одолел Франсиско Черундоло. Следующим соперником испанца будет Даниэль Альтмайер.

Именитый Новак Джокович с третьем номером посева потерпел поражение от Алехандро Табило. Чилиец за выход в четвертьфинал поборется против Григора Димитрова.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не сумел справиться с Андреем Рублевым.

Действующий чемпион в Монте-Карло Стефанос Циципас стартовал с виктории над Джорданом Томпсоном. Далее грек выйдет на корт против Нуну Боржеша.

Свои стартовые встречи также выиграли Джек Дрейпер и Алекс де Минаур. Британец разобрался с Маркосом Хироном, а австралиец оказался сильнее Томаша Махача.

Поединки третьего раунда состоятся 10 апреля. В пятницу запланированы четвертьфиналы, в субботу – полуфиналы, а в воскресенье – финал.

АТР 1000 Монте-Карло. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Маттео Берреттини – 6:2, 3:6, 5:7
Иржи Легечка – Лоренцо Музетти [13] – 6:1, 5:7, 2:6

Нуну Боржеш – Мартинес Портеро – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4
Джордан Томпсон – Стефанос Циципас [6] – 6:4, 4:6, 2:6

Новак Джокович [3] – Алехандро Табило – 3:6, 4:6
Валентен Вашеро [WC] – Григор Димитров [15] – 6:4, 3:6, 1:6

Даниил Медведев [9] – Александр Мюллер – 7:6 (8:6), 5:7, 6:2
Томаш Махач – Алекс де Минаур [8] – 6:3, 0:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Маркос Хирон – 6:1, 6:1
Томас Мартин Этчеверри – Алехандро Давидович Фокина – 6:7 (2:7), 3:6

Фрэнсис Тиафо [14] – Алексей Попырин – 6:3, 3:6, 3:6
Роберто Баутиста Агут – Каспер Рууд [4] – 2:6, 1:6

Андрей Рублев [7] – Гаэль Монфис – 6:4, 7:6 (7:2)
Флавио Коболли – Артур Фис [12] – 2:6, 4:6

Даниэль Альтмайер – Ришар Гаске [WC] – 7:5, 5:7, 6:2
Франсиско Черундоло – Карлос Алькарас [2] – 6:3, 0:6, 1:6

АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти [13]
Нуну Боржеш – Стефанос Циципас [6]

Алехандро Табило – Григор Димитров [15]
Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Алехандро Давидович Фокина
Алексей Попырин – Каспер Рууд [4]

Андрей Рублев [7] – Артур Фис [12]
Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас [2]

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Александр Зверев Маттео Берреттини Иржи Легечка Лоренцо Музетти Нуну Боржеш Педро Мартинес (теннисист) Джордан Томпсон (теннисист) Стефанос Циципас Новак Джокович Алехандро Табило Григор Димитров Даниил Медведев Александр Мюллер Томаш Махач Алекс де Минаур Джек Дрейпер Маркос Хирон Томас Мартин Этчеверри Алехандро Давидович-Фокина Фрэнсис Тиафо Алексей Попырин Роберто Баутиста Агут Каспер Рууд Андрей Рублев Гаэль Монфис Флавио Коболли Артур Фис Даниэль Альтмайер Ришар Гаске Франсиско Черундоло Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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