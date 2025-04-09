Минус Джокович и Монфис. Определены пары 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
Карлос Алькарас и Каспер Рууд выиграли стартовые матчи, Александр Зверев вылетел
На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло определены все участники 1/8 финала.
Первый сеяный Александр Зверев покинул Мастерс, проиграв во втором раунде Маттео Берреттини. Итальянец далее сыграет против Лоренцо Музетти.
Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас с камбеком одолел Франсиско Черундоло. Следующим соперником испанца будет Даниэль Альтмайер.
Именитый Новак Джокович с третьем номером посева потерпел поражение от Алехандро Табило. Чилиец за выход в четвертьфинал поборется против Григора Димитрова.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не сумел справиться с Андреем Рублевым.
Действующий чемпион в Монте-Карло Стефанос Циципас стартовал с виктории над Джорданом Томпсоном. Далее грек выйдет на корт против Нуну Боржеша.
Свои стартовые встречи также выиграли Джек Дрейпер и Алекс де Минаур. Британец разобрался с Маркосом Хироном, а австралиец оказался сильнее Томаша Махача.
Поединки третьего раунда состоятся 10 апреля. В пятницу запланированы четвертьфиналы, в субботу – полуфиналы, а в воскресенье – финал.
АТР 1000 Монте-Карло. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Маттео Берреттини – 6:2, 3:6, 5:7
Иржи Легечка – Лоренцо Музетти [13] – 6:1, 5:7, 2:6
Нуну Боржеш – Мартинес Портеро – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4
Джордан Томпсон – Стефанос Циципас [6] – 6:4, 4:6, 2:6
Новак Джокович [3] – Алехандро Табило – 3:6, 4:6
Валентен Вашеро [WC] – Григор Димитров [15] – 6:4, 3:6, 1:6
Даниил Медведев [9] – Александр Мюллер – 7:6 (8:6), 5:7, 6:2
Томаш Махач – Алекс де Минаур [8] – 6:3, 0:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Маркос Хирон – 6:1, 6:1
Томас Мартин Этчеверри – Алехандро Давидович Фокина – 6:7 (2:7), 3:6
Фрэнсис Тиафо [14] – Алексей Попырин – 6:3, 3:6, 3:6
Роберто Баутиста Агут – Каспер Рууд [4] – 2:6, 1:6
Андрей Рублев [7] – Гаэль Монфис – 6:4, 7:6 (7:2)
Флавио Коболли – Артур Фис [12] – 2:6, 4:6
Даниэль Альтмайер – Ришар Гаске [WC] – 7:5, 5:7, 6:2
Франсиско Черундоло – Карлос Алькарас [2] – 6:3, 0:6, 1:6
АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти [13]
Нуну Боржеш – Стефанос Циципас [6]
Алехандро Табило – Григор Димитров [15]
Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур [8]
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Алехандро Давидович Фокина
Алексей Попырин – Каспер Рууд [4]
Андрей Рублев [7] –
Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас [2]
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