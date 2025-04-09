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ATP
09 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:57
279
1

Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло

Новак в двух сетах проиграл Алехандро Табило в 1/16 финала турнира АТР 1000 в Монако

09 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:57
279
1
Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) завершил выступления на Мастерсе в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала чилийский теннисист Алехандро Табило (АТР 32) нанес Ноле поражение в двух сетах за 1 час и 28 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Алехандро Табило (Чили) – 3:6, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Табило одолел Джоковича на этой же стадии на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме с еще более разгромным счетом – 6:2, 6:3.

Следующим соперником Табило будет победитель противостояния Валентин Вашеро (Монако, ATP 255) – Григор Димитров (Болгария, ATP 18). На старте соревнований чилиец вырвал победу у Стена Вавринки (Швейцария, ATP 163).

Алехандро добыл вторую победу в карьере над представителем топ-5 рейтинга АТР.

Джокович выигрывал трофей в Монте-Карло дважды – в 2013 и 2015 годах. Новак в третий раз проиграл в стартовом матче на этих кортах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило
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Новак Джокович Алехандро Табило ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ptolemeus
Нема тут ніякої сенсації. Пора вже чемпіону на пенсію. 
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