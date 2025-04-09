Чилийский криптонит. Сенсация дня: Джокович быстро вылетел из Монте-Карло

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) завершил выступления на Мастерсе в Монте-Карло, Монако.

В 1/16 финала чилийский теннисист Алехандро Табило (АТР 32) нанес Ноле поражение в двух сетах за 1 час и 28 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Алехандро Табило (Чили) – 3:6, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Табило одолел Джоковича на этой же стадии на грунтовом турнире АТР 1000 в Риме с еще более разгромным счетом – 6:2, 6:3.

Следующим соперником Табило будет победитель противостояния Валентин Вашеро (Монако, ATP 255) – Григор Димитров (Болгария, ATP 18). На старте соревнований чилиец вырвал победу у Стена Вавринки (Швейцария, ATP 163).

Алехандро добыл вторую победу в карьере над представителем топ-5 рейтинга АТР.

Джокович выигрывал трофей в Монте-Карло дважды – в 2013 и 2015 годах. Новак в третий раз проиграл в стартовом матче на этих кортах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович