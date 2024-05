Джокович сенсационно проиграл чилийцу на одном из любимых турниров

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом Мастерсе в Риме на стадии третьего раунда.

Во втором для себя матче на турнире серб проиграл 26-летнему чилийцу Алехандро Табило (№32 ATP) всего за 67 минут.

Рим. Третий круг

Новак Джокович (Сербия) – Алехандро Табило (Чили) – 2:6, 3:6

Букмекеры принимали ставки на победу чилийца с коэффициентом 10. Алехандро никогда прежде не обыгрывал соперников из первой десятки мирового рейтинга.

Отметим, что Джокович 12 раз играл в финале Мастерса в Риме, выиграв при этом 6 титулов.

Табило в следующем раунде сразится против 16-го сеяного Карена Хачанова.

Ранее Джоковичу после матча против Корентена Муте на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.

