Джокович сенсационно проиграл чилийцу на одном из любимых турниров
Новак в двух сетах уступил Алехандро Табило на Мастерсе в Риме
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом Мастерсе в Риме на стадии третьего раунда.
Во втором для себя матче на турнире серб проиграл 26-летнему чилийцу Алехандро Табило (№32 ATP) всего за 67 минут.
Рим. Третий круг
Новак Джокович (Сербия) – Алехандро Табило (Чили) – 2:6, 3:6
Букмекеры принимали ставки на победу чилийца с коэффициентом 10. Алехандро никогда прежде не обыгрывал соперников из первой десятки мирового рейтинга.
Отметим, что Джокович 12 раз играл в финале Мастерса в Риме, выиграв при этом 6 титулов.
Табило в следующем раунде сразится против 16-го сеяного Карена Хачанова.
Ранее Джоковичу после матча против Корентена Муте на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.
Rome is stunned 😳— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2024
Alejandro Tabilo claims the biggest win of his career so far, defeating number 1 seed Djokovic 6-2 6-3 in 67 minutes at the @InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/ptutzb1LTj
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