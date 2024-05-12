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ATP
12 мая 2024, 17:13 | Обновлено 12 мая 2024, 17:54
972
3

Джокович сенсационно проиграл чилийцу на одном из любимых турниров

Новак в двух сетах уступил Алехандро Табило на Мастерсе в Риме

12 мая 2024, 17:13 | Обновлено 12 мая 2024, 17:54
972
3
Джокович сенсационно проиграл чилийцу на одном из любимых турниров
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович завершил борьбу на грунтовом Мастерсе в Риме на стадии третьего раунда.

Во втором для себя матче на турнире серб проиграл 26-летнему чилийцу Алехандро Табило (№32 ATP) всего за 67 минут.

Рим. Третий круг
Новак Джокович (Сербия) – Алехандро Табило (Чили) – 2:6, 3:6

Букмекеры принимали ставки на победу чилийца с коэффициентом 10. Алехандро никогда прежде не обыгрывал соперников из первой десятки мирового рейтинга.

Отметим, что Джокович 12 раз играл в финале Мастерса в Риме, выиграв при этом 6 титулов.

Табило в следующем раунде сразится против 16-го сеяного Карена Хачанова.

Ранее Джоковичу после матча против Корентена Муте на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.

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Алехандро Табило ATP Рим Новак Джокович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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vvm2068
Думаю, шо Джокович крім фізичної втоми дуже вже просів ментально. Вже доказувати немає чого, і так найкращий. Немає вже ніякої мотивації. 
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0
vvm2068
Час бере своє. Треба Джоковичу та Надалю провести прощальний показовий матч та піти вже відпочивати. Головне піти вчасно, а не грати до пенсії, як до прикладу Сара Екрані, щоб тебе возили по корту всі кому не ліньки
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0
Falko
Таки Новаку конкретно "шампанське в голову вдарило" )
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0
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