Миллион евро за игрока сборной Украины. Полесье нацелилось на полузащитника

Житомирское «Полесье» оформит полноценный трансфер полузащитника молодежной сборной Украины (U-21) Максима Мельниченко, контракт которого принадлежит львовским «Карпатам».

Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко:

«Мельниченко, хоть и не заиграл в «Карпатах», но, с другой стороны, он дал возможность клубу заработать серьезные деньги за аренду с правом выкупа у «Полесья». Слышал, что только за аренду «Карпаты» получили 400 тысяч евро. А с правом выкупа... Я могу ошибаться, но с правом выкупа там будет более миллиона евро», – сообщил журналист.

19-летний Максим Мельниченко провел за «Полесье» восемь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился. На счету игрока также 5 поединков за сборную Украины U-21 в квалификации к Евро-2025.