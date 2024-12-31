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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 11:46 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:58
917
2

Миллион евро за игрока сборной Украины. Полесье нацелилось на полузащитника

Максим Мельниченко выступает в житомирском клубе на правах аренды

31 декабря 2024, 11:46 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:58
917
2
Миллион евро за игрока сборной Украины. Полесье нацелилось на полузащитника
Максим Мельниченко

Житомирское «Полесье» оформит полноценный трансфер полузащитника молодежной сборной Украины (U-21) Максима Мельниченко, контракт которого принадлежит львовским «Карпатам».

Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко:

«Мельниченко, хоть и не заиграл в «Карпатах», но, с другой стороны, он дал возможность клубу заработать серьезные деньги за аренду с правом выкупа у «Полесья». Слышал, что только за аренду «Карпаты» получили 400 тысяч евро. А с правом выкупа... Я могу ошибаться, но с правом выкупа там будет более миллиона евро», – сообщил журналист.

19-летний Максим Мельниченко провел за «Полесье» восемь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился. На счету игрока также 5 поединков за сборную Украины U-21 в квалификации к Евро-2025.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Максим Мельниченко Виктор Вацко
Микола Титюк Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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MIRRA
ну, у нього український паспорт, тому ціна продиктована цим. Іноземця не так легко заманити.
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0
MaximusOne
Його адекватна ціна десь в три рази меньше.
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