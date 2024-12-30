Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Джокович и Кирьос в одной паре устроили перфоманс в Австралии
ATP
30 декабря 2024, 22:18 |
37
0

ВИДЕО. Как Джокович и Кирьос в одной паре устроили перфоманс в Австралии

Смотрите видеообзор матча Новак Джокович / Ник Кирьос – Александер Эрлер / Андреас Мис

30 декабря 2024, 22:18 |
37
0
ВИДЕО. Как Джокович и Кирьос в одной паре устроили перфоманс в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос и Новак Джокович

30 декабря сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос в трех сетах переиграли тандем Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия).

Это был поединок 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), [10:8] за 1 час и 48 минут в пользу сербско-австралийский дуэт.

Новак и Ник впервые сыграли в одной паре. Во 2-м раунде Джокович и Кирьос встретятся с дуэтом Никола Мектич / Майкл Винус.

Видеообзор матча Новак Джокович / Ник Кирьос – Александер Эрлер / Андреас Мис

По теме:
ФОТО. Шоу тенниса. Джокович и Кирьос в одной паре начали покорять Брисбен
Джокович / Кирьос – Эрлер / Мис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024
видео Новак Джокович Ник Кирьос Александер Эрлер ATP Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
Теннис | 30 декабря 2024, 19:10 0
ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025

Немцы победили со счетом 2:1, Зверев выиграл и одиночку, и микст

«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Футбол | 30 декабря 2024, 10:19 20
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем

Артем Милевский был должен деньги бандитам

Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Футбол | 30.12.2024, 19:39
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30.12.2024, 07:49
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Бокс | 30.12.2024, 02:46
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
28.12.2024, 21:24 2
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 4
Бокс
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 17
Футбол
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 87
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
30.12.2024, 10:00 3
Хоккей
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 15
Футбол
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем