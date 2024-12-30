ВИДЕО. Как Джокович и Кирьос в одной паре устроили перфоманс в Австралии
Смотрите видеообзор матча Новак Джокович / Ник Кирьос – Александер Эрлер / Андреас Мис
30 декабря сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос в трех сетах переиграли тандем Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия).
Это был поединок 1/16 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), [10:8] за 1 час и 48 минут в пользу сербско-австралийский дуэт.
Новак и Ник впервые сыграли в одной паре. Во 2-м раунде Джокович и Кирьос встретятся с дуэтом Никола Мектич / Майкл Винус.
Видеообзор матча Новак Джокович / Ник Кирьос – Александер Эрлер / Андреас Мис
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