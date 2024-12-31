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Major League Soccer
31 декабря 2024, 12:34 |
726
0

Играет в европейском чемпионате. Топ-клуб МЛС нацелился на украинца

Владислав Кочергин проводит четвертый сезон в составе «Ракува»

31 декабря 2024, 12:34 |
726
0
Играет в европейском чемпионате. Топ-клуб МЛС нацелился на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин может перебраться в американский чемпионат в ближайшее трансферное окно. Футболистом заинтересовался один из лучших представителей МЛС (что именно за клуб – не сообщается).

Известно, что представители американской команды давно следят за выступлениями Кочергина – директор этого клуба неоднократно посещал матчи с участием украинца. Стороны начали переговоры о трансфере полузащитника.

Владислав Кочергин стал игроком «Ракува» в 2022 году – перебрался в польский чемпионат из луганской «Зари» на правах свободного агента. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кочергин попал в символическую сборную польского чемпионата.

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Major League Soccer (MLS) чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Владислав Кочергин трансферы
Микола Титюк Источник: Динамомания
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