Снова среди лучших. Кочергин попал в символическую сборную тура в Польше
Украинский полузащитник получил признание за матч 18 тура местного чемпионата
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин попал в символическую сборную чемпионата Польши по итогам матча 18 тура, где его команда сыграла в результативную ничью с «Мотором» (2:2)
Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную 18 тура польской Экстраклясы. Действия Владислава Кочергина оценили в 8,0.
На 10-й минуте украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин открыл счет в матче, после того как получил отличную передачу от партнера в штрафной площадке.
В настоящее время «Ракув» занимает второе место чемпионата Польши, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.
ФОТО. Символическая сборная 18 тура чемпионата Польши.
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