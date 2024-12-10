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  4. Снова среди лучших. Кочергин попал в символическую сборную тура в Польше
Польша
10 декабря 2024, 11:44 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:02
222
0

Снова среди лучших. Кочергин попал в символическую сборную тура в Польше

Украинский полузащитник получил признание за матч 18 тура местного чемпионата

10 декабря 2024, 11:44 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:02
222
0
Снова среди лучших. Кочергин попал в символическую сборную тура в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин попал в символическую сборную чемпионата Польши по итогам матча 18 тура, где его команда сыграла в результативную ничью с «Мотором» (2:2)

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную 18 тура польской Экстраклясы. Действия Владислава Кочергина оценили в 8,0.

На 10-й минуте украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин открыл счет в матче, после того как получил отличную передачу от партнера в штрафной площадке.

В настоящее время «Ракув» занимает второе место чемпионата Польши, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.

ФОТО. Символическая сборная 18 тура чемпионата Польши.

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Ракув Ченстохова символическая сборная чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин
Олег Вахоцкий Источник: SofaScore
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